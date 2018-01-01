هام لأصحاب الباكلوريا.. هذه تفاصيل خدمة ''تدقيق'' الخاصة بمعلومات التلاميذ ﻿

تنطلق الأسبوع المقبل خدمة ''تدقيق'' الالكترونية لفائدة تلاميذ السنة الثانية باكلوريا بكل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب من أجل تدقيق معطيات التلميذات والتلاميذ المترشحات

شوف تيفي

تنطلق الأسبوع المقبل خدمة ''تدقيق'' الالكترونية لفائدة تلاميذ السنة الثانية باكلوريا بكل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب من أجل تدقيق معطيات التلميذات والتلاميذ المترشحات والمترشحين لاجتياز الاستحقاق الوطني لنيل شهادة الباكلوريا برسم دورة يونيو 2018.

وكشفت معطيات رسمية أن أكثر من 1000 شهادة باكلوريا يتم إعادة استصدارها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بسبب أخطاء مادية في بيانات المترشحين لعدم مراجعة المترشحين الدقيقة لها للتأكد من مطابقة بيانتهم المسجلة على منظومة ''مسار''، التي تكون مثبتة في عقد الازدياد أو البطاقة الوطنية للتعريف، رغم كل الجهود التي تبذل.

وتستهدف عملية ''تدقيق'' (Tadkik) ما يفوق 300 ألف مترشحة ومترشحا، ستباشرها المراكز الإقليمية للامتحانات بالمديريات الإقليمية على صعيد كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، بتنسيق مع إدارة المؤسسات الثانوية التأهيلية التي يدرس بها تلاميذ السنة الثانية باكلوريا المقبلون على اجتياز الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكلوريا لهذا العام.

وسيمنح لجميع التلميذات والتلاميذ المترشحين، بالمؤسسات التأهيلية التي يدرسون بها، القن السري بهدف تمكينهم من الولوج إلى الخدمة الإلكترونية ''تعليم.ما''(Taalim.ma ) لتدقيق بياناتهم ومعطياتهم الشخصية على موقع منظومة ''مسار'' لتدبير الزمن المدرسي، سواء ما تعلق بالاسم الشخصي والعائلي باللغتين العربية والفرنسية أو تاريخ الازدياد ومكانه وغير ذلك من البيانات التي ستتضمنها شهادة الباكلوريا، حتى لا تنعكس سلبا على مسار الحائز على هاته الشهادة، سواء في مرحلة التسجيل بالمعاهد العليا أو ولوج مسطحات للترشيح في المباريات.