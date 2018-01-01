فضيحة بحكومة العثماني والقضية فيها الملايير ﻿

في الوقت الذي شرعت الحكومة في تهييئ الأجواء تدريجيا لإنهاء مجانية التعليم بهدف تخفيف العبء عن الميزانية العامة وتحميله للأسر، كشفت مصادر مطلعة ليومية المساء، أن جامعة دولية خاصة تفرض رسوما على

"شوف تيفي"

في الوقت الذي شرعت الحكومة في تهييئ الأجواء تدريجيا لإنهاء مجانية التعليم بهدف تخفيف العبء عن الميزانية العامة وتحميله للأسر، كشفت مصادر مطلعة ليومية المساء، أن جامعة دولية خاصة تفرض رسوما على الطلبة تصل إلى 11 مليون سنتيم، ستحصل على أزيد من ملياري سنتيم من المال العام كدعم بموجب اتفاقية، شراكة.

وحسب ما أوردته اليومية في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فإن أمد هذا الدعم، الذي يحمل بصمات كل من رئيس جهة الرباط محمد السكال، ولحسن الداودي، باعتباره وزير التعليم السابق، وسعيد أمزازي رئيس جامعة محمد الخامس، وزير التربية الوطنية الحالي، سيتم تمديده لست سنوات بناء على اتفاقية الشراكة التي وقعت بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وجامعتي محمد الخامس وابن طفيل إضافة إلى الجامعة الدولية الموجودة بـ "التكنوبوليس".

مصادر اليومية، أشارت إلى أن الجامعة الخاصة حصلت بالفعل على دفعتين قيمتهما حوالي 700 مليون سنتيم تم إيداعها في حسابها البنكي قبل أن يتم الاتفاق على منحها مليارا و600 مليون خلال السنوات الأربع القادمة مع مبالغ مماثلة لفائدة جامعة محمد الخامس وابن طفيل وهو ما أثار ردود فعل متحفظة داخل مكتب الجهة.