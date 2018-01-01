عاجل..بعد نهاية الشان: الكعبي مطلوب في أكبر الأندية الإسبانية ﻿

قال عبد المجيد مضران، الرئيس المنتدب لنهضة بركان إن مسؤولي أتلتيكو مدريد الإسباني، أبدوا رغبتهم في التعاقد مع أيوب الكعبي مهاجم نهضة بركان والمنتخب المغربي للمحليين بعد المستوى الذي قدم في

"شوف تيفي"

قال عبد المجيد مضران، الرئيس المنتدب لنهضة بركان إن مسؤولي أتلتيكو مدريد الإسباني، أبدوا رغبتهم في التعاقد مع أيوب الكعبي مهاجم نهضة بركان والمنتخب المغربي للمحليين بعد المستوى الذي قدم في "الشان".

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فقد أكد مضران أن الفريق تلقى العرض عن طريق وكيل أعمال مغربي مقيم بإسبانيا، موضحا أن قرار مسؤولي نهضة بركان بشأن احتراف الكعبي واضح، وأنه لن يكون هناك أي احتراف للاعب في الوقت الراهن، وأن الأمر أجل إلى ما بعد نهاية الموسم الجاري، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على مستواه من أجل المشاركة رفقة المنتخب الوطني في مونديال روسيا 2018.