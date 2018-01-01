 عاجل..الملك محمد السادس يهنئ أعضاء المنتخـب الوطني المغربي للاعبين المحليين لكرة القـدم لفوزه ببطولة أمم إفريقيا 2018 ﻿
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عاجل..الملك محمد السادس يهنئ أعضاء المنتخـب الوطني المغربي للاعبين المحليين لكرة القـدم لفوزه ببطولة أمم إفريقيا 2018

بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 21:45 عاجل..الملك محمد السادس يهنئ أعضاء المنتخـب الوطني المغربي للاعبين المحليين لكرة القـدم لفوزه ببطولة أمم إفريقيا 2018 | بوليتيك
عاجل..الملك محمد السادس يهنئ أعضاء المنتخـب الوطني المغربي للاعبين المحليين لكرة القـدم لفوزه ببطولة أمم إفريقيا 2018
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة لأعضاء المنتخـب الوطني المغربي للاعبين المحليين لكرة القـدم إثر فوزه، مساء اليوم الأحد، ببطولة أمم إفريقيا 2018 التي احتضنها المغرب.

"شوف تيفي"+"و م ع"

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة لأعضاء المنتخـب الوطني المغربي للاعبين المحليين لكرة القـدم إثر فوزه، مساء اليوم الأحد، ببطولة أمم إفريقيا 2018 التي احتضنها المغرب.

ومما جاء في برقية الملك "فقد تتبعنا، بكل ابتهاج واعتزاز، فوز المنتخب الوطني المغربي، عن جدارة واستحقاق، ببطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم في نسختها الخامسة لسنة 2018".

وتوجه الملك إلى المنتخب الوطني، بأحر التهاني على هذا الإنجاز الرياضي الكبير، الذي جاء ليتوج الأداء الرائع، والروح التنافسية العالية، التي أبان عنها هذا المنتخب المتألق طيلة أطوار هذه البطولة الإفريقية، التي استضافتها المملكة.

كما أشاد الملك "بالتنظيم الجيد لهذه النهائيات، والذي ساهم في إضفاء أجواء الفرجة الراقية للجماهير الغفيرة التي أغنت بحضورها المتميز وتشجيعاتها الحماسية المعهودة منافسات هذا الملتقى الكروي القاري".

وأضاف الملك "إننا لواثقون أن هذا التتويج، الذي جاء ليزكي النتائج الإيجابية التي ما فتئت تحققها كرة القدم الوطنية، سيشكل حافزا قويا لكم ولكافة الرياضيين المغاربة، لمضاعفة الجهد والعطاء، من أجل النهوض بالرياضة المغربية، بكل أنواعها، والارتقاء بها عاليا على كافة المستويات".

وجاء في برقية الملك أيضا "وإذ نجدد لكم عبارات تهانئنا، سائلين العلي القدير أن يسدد خطاكم ويوفقكم لحصد المزيد من الألقاب، قاريا وعالميا، فإننا نؤكد لكم سابغ عطفنا وموصول رضانا".

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس المنتخب المغربي لكرة القدم

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