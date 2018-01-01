عاجل..بعد التتويج بالشان: المنتخب المغربي المحلي يدخل الفرحة لقلوب الشعب المغربي ﻿

أدخل المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، الفرحة لقلوب المغاربة، ليلة يومه الأحد، عقب إحرازه لقب كأس إفريقيا للاعبين المحليين، على حساب المنتخب النيجيري برباعية نظيفة في المباراة التي احتضنها مركب

"شوف تيفي"

أدخل المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، الفرحة لقلوب المغاربة، ليلة يومه الأحد، عقب إحرازه لقب كأس إفريقيا للاعبين المحليين، على حساب المنتخب النيجيري برباعية نظيفة في المباراة التي احتضنها مركب محمد الخامس.

وهتفت الجماهير المغربية مباشرة بعد صافرة الحكم "كاساما" بأسماء جميع اللاعبين، موجهين لهم الشكر والثناء على مسارهم الجيد منذ بداية هذا المحفل الكروي.

تجدر الإشارة إلى أن 35 ألف متفرج وبالرغم من التساقطات المطرية، اختاروا تقديم الدعم المعنوي لأبناء السلامي من مدرجات مركب محمد الخامس.