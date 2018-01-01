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بالأداء والنتيجة المنتخب المغربي يتوج بكأس إفريقيا للمحليين

بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 20:56 بالأداء والنتيجة المنتخب المغربي يتوج بكأس إفريقيا للمحليين | سبور
بالأداء والنتيجة المنتخب المغربي يتوج بكأس إفريقيا للمحليين
تمكن المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، قبل قليل، من تحقيق لقب بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين أداء ونتيجة بعد تغلبه على نظيره النيجيري بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

شوف سبور

تمكن المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، قبل قليل، من تحقيق لقب بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين أداء ونتيجة بعد تغلبه على نظيره النيجيري بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

وافتتح زكرياء حدراف لاعب فريق الرجاء البيضاوي حصة التسجيل في الدقيقة 45 ليضاعف وليد الكرتي لاعب فريق الوداد الحصة في الجولة الثانية خلال الدقيقة 61 بضربة رأسية عجز الحارس النيجيري عن صدها.

وعاد حدراف خلال الدقيقة 64 لتسجيل الهدف الثالث والثاني له في اللقاء وبعد سلسلة من محاولات أيوب الكعبي تمكن من إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 73.

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