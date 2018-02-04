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بالصور.. شخصيات رياضية بمركب محمد الخامس لمتابعة نهائي الشان

بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 19:36 بالصور.. شخصيات رياضية بمركب محمد الخامس لمتابعة نهائي الشان | سبور
بالصور.. شخصيات رياضية بمركب محمد الخامس لمتابعة نهائي الشان
تعرف مباراة المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، أمام نظيره النيجيري برسم نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين حضور شخصيات رياضية وازنة بمركب محمد الخامس.

شوف سبور

تعرف مباراة المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، أمام نظيره النيجيري برسم نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين حضور شخصيات رياضية وازنة بمركب محمد الخامس.

وأكد كل من عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب المغربي الأول، واللاعبين الدوليين السابقين مصطفى الحداوي وعزيز بودربالة ونور الدين النيبت وحمزة حجي رئيس فريق الفتح الرباطي إضافة إلى عبد اللطيف مقترض رئيس فريق الدفاع الحسني الجديدي.

ومن المنتظر أن تعرف المباراة حضور شخصيات أخرى من بينها ولي العهد مولاي الحسن وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية إضافة إلى هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي ونوال المتوكل البطلة العالمية والأولمبية.

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