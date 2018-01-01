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عاجل وجد هام للمغاربة..وجدوا راسكم: عواصف رعدية شديدة مرتقبة من الأحد إلى الاثنين بعدد من المناطق

بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 18:05 عاجل وجد هام للمغاربة..وجدوا راسكم: عواصف رعدية شديدة مرتقبة من الأحد إلى الاثنين بعدد من المناطق | مجتمع
عاجل وجد هام للمغاربة..وجدوا راسكم: عواصف رعدية شديدة مرتقبة من الأحد إلى الاثنين بعدد من المناطق
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل عواصف رعدية شديدة يومي الأحد و الاثنين بعدد من مناطق المملكة .

''شوف تيفي''

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل عواصف رعدية شديدة يومي الأحد و الاثنين بعدد من مناطق المملكة .

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن العواصف الرعدية الشديدة يرتقب أن تهم أقاليم أسفي وسيدي بنور والصويرة وخنيفرة وخريبكة والرحامنة وبني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وقلعة السراغنة، ابتداء من الساعة السابعة من مساء الأحد.

وأضافت المديرية أنه من المتوقع أن تسجل عواصف رعدية معتدلة إلى قوية محليا، بكل من أقاليم العرائش والقنيطرة والرباط وسلا والصخيرات وتمارة والمحمدية والدار البيضاء وسيدي قاسم وسيدي سليمان ووزان وتاونات وبن سليمان، يوم الأحد بين الساعة الرابعة عصرا والثامنة مساء.

وأشار المصدر ذاته أنه من المتوقع أن تسجل عواصف رعدية معتدلة عموما إلى قوية محليا، يوم الاثنين من منتصف الليل إلى الساعة السابعة صباحا، بكل من شتوكة آيت باها وتزنيت وسيدي إفني.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عواصف رعدية العرائش القنيطرة

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