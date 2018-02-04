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بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 17:24 عاجل وبالصورة..الفرحة في قلب القصر الملكي | بوليتيك
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كشف مهدي بنكيران قبل قليل من يومه الأحد، على حسابه بالفيسبوك، أن فراش الأمير مولاي إسماعيل، ازدان أمس السبت بمولودة أنثى.

"شوف تيفي"

كشف مهدي بنكيران قبل قليل من يومه الأحد، على حسابه بالفيسبوك، أن فراش الأمير مولاي إسماعيل، ازدان أمس السبت بمولودة أنثى.

وكتب بنكيران في تدوينته: "أنعم الله عز وجل يوم السبت الموافق 3 فبراير 2018 على صاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل حفظه الله تعالى بمولود أنثى سعدت في طلعتها الأسرة الملكية الشريفة وبهذه المناسبة السعيدة أبارك إلى صاحب السمو الملكي الأمير مولاي إسماعيل وإلى عقيلته للا أنيسة حفظها الله بأسمى آيات التهاني والتبريكات وأدعو المولى جل وعلا أن يديم عليهما السعادة والفرح والمسرّات وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة إن الله سميع مجيب ".

وتفاعل آلاف المغاربة مع هذا الخبر، حيث وجه الجميع التهاني والتبريك للأمير مولاي إسماعيل ولجميع أفراد الأسرة العلوية.

 

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المغرب شوف تيفي الأمير مولاي رشيد مولاي إسماعيل

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