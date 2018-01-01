خطير..مغربي دخل يقمر في قهوة وخسر وسلخ بوليسي+تفاصيل مثيرة ﻿

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علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن الشرطة الإسبانية، أوقفت بمدريد، يوم أمس السبت، مغربيا، تورط في الاعتداء على رجل شرطة.

 ''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن الشرطة الإسبانية، أوقفت بمدريد، يوم أمس السبت، مغربيا، تورط في الاعتداء على رجل شرطة.

وحسب المصدر ذاته فإن المغربي ترك طفله البالغ من العمر 7 سنوات داخل سيارته، ودخل إلى مقهى خاص بالقمار، مشيرا إلى أن بقاء الطفل وحيدا، دفع بمواطنين إسبان إلى إبلاغ الشرطة التي حلت بعين المكان.

وأشار ذات المصدر أن الشرطة الإسبانية، عاينت الطفل وحيدا، ومباشرة بعد خروج المغربي غاضبا من مقهى القمار وجدهم أمامه، وخلال استفسارهم دخل معهم في نقاش حاد قبل أن يعمد إلى ضرب أحدهم ليتم اعتقاله ونقل ابنه إلى مركز للقاصرين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مغربي مواطنين إسبان مقهى القمار

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