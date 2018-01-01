فيديو فضيحة ..فتـاة مغربية وبوجه مكشوف تعرات لصاحبها وهو ينشر ليها ''الفيديو'' فالواتساب ﻿

انتشـــر شريط فيديو بشكل واسع عبر تطبيق ''الواتساب'' ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ، خلال الأيام الأخيرة ، تظهر من خلالــه ملامح فتاة وبوجه مكشوف تخلع ملابسها وتظهر أماكن حساسة من جسدها .

"شــوف تيفي"

انتشـــر شريط فيديو بشكل واسع عبر تطبيق "الواتساب" ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ، خلال الأيام الأخيرة ، تظهر من خلالــه ملامح فتاة وبوجه مكشوف تخلع ملابسها وتظهر أماكن حساسة من جسدها .

وكانت الفتاة تتحدث بالدارجة وهي تخاطب خليلها قائلة : "أنت اللي عندي وأنا كنبغيك ومعندي تا واحد من غيرك أنا دايرة هاذ الفيديو على قبلك ..." وذلك استعدادا لمحاولة ممارسة الجنس بينهما، فإذا به ينشر المحادثـة موثقة بالفيديو .

هـــذا و انتشر "الفيديــو" بسرعة كبيرة عبر تطبيق "واتساب" وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي ، وسط ذهول العديد وخلف صدمة كبيرة لاسيما لتزامنه مع تسريب العديد من "الفيديوهات" خلال الأيام الأخيرة التي توثق لحالات شاذة وعلاقات جنسية مما أصبح يشكل خطرا كبيرا لبعض التصرفات غير المحسوبة والتي سرعان ما تنقلب على صاحبها .