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هام للمغاربة..حضيو راسكم من إعلانات في موقع كيبيع السيارات: شوفو شنو وقع مع سيدة بالجديدة

بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 16:42 هام للمغاربة..حضيو راسكم من إعلانات في موقع كيبيع السيارات: شوفو شنو وقع مع سيدة بالجديدة | مجتمع
هام للمغاربة..حضيو راسكم من إعلانات في موقع كيبيع السيارات: شوفو شنو وقع مع سيدة بالجديدة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سيدة تنحدر من مدينة الجديدة، وقعت مؤخرا، ضحية عملية بموقع مشهور لبيع السيارات بالمغرب، حيث تورط شخص بسرقة سيارتها، بعد أيام فقط من شرائها لها بعد وضع إعلان بهذا

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سيدة تنحدر من مدينة الجديدة، وقعت مؤخرا، ضحية عملية بموقع مشهور لبيع السيارات بالمغرب، حيث تورط شخص بسرقة سيارتها، بعد أيام فقط من شرائها لها بعد وضع إعلان بهذا الموقع.

وأوضح المصدر ذاته أن السيدة، اقتنت سيارة من شخص يقطن بمدينة الدار البيضاء، وبعد يومين من عملية البيع والشراء، اكتشفت اختفاء السيارة، لتقوم بوضع شكاية إلى المصالح الأمنية بعاصمة دكالة.

وأشار ذات المصدر أن التحقيق بين أن المالك الأول للسيارة كان وراء سرقتها، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، أوقفته وسلمته للمصالح الأمنية بمدينة الجديدة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سيارة الموقع مدينة الجديدة

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