ابن الفقيه بنصالح رفقة الفريق الأول لمانشستر سيتي ﻿

ذكرت تقارير صحفية، أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قرر استدعاء اللاعب المغربي الشاب نبيل التويزي لتداريب الفريق الأول بالرغم من أن سنه لا يتجاوز 16 سنة.

'' شوف سبور'' وكالات

ذكرت تقارير صحفية، أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قرر استدعاء اللاعب المغربي الشاب نبيل التويزي لتداريب الفريق الأول بالرغم من أن سنه لا يتجاوز 16 سنة.

وجاء صعود اللاعب للفريق الأول لمانشستر سيتي بعد تألقه بشكل كبير مع الفريق الثاني وقدم مباريات رائعة ويسير بخطى ثابتة على غرار إبراهيم دياز .

وحسب ذات المصادر فإن اللاعب من منطقة الفقيه بنصالح قد وقع عقدا رسميا مع فريق ''مانشيستر سيتي'' في المركاتو الشتوي الموسم الماضي قادما من نادي فالنسيا، في صفقة بلغت 300 ألف يورو ، كما شارك اللاعب رفقة المنتخب المغربي للفتيان في عدة مباريات.