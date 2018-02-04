بالصورة..شوفو السيوفا اللي لقاو عند عصابة خطيرة بتطوان ﻿

تمكنت مصالح ولاية أمن تطوان ليلة السبت الأحد من وضع حد لعصابة إجرامية متخصصة في السرقة من داخل السيارات.

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح ولاية أمن تطوان ليلة السبت الأحد من وضع حد لعصابة إجرامية متخصصة في السرقة من داخل السيارات.

وحسب مصدر ''أمني'' ففور تلقي مصالح الأمن بتطوان لشكاية بالسرقة من داخل السيارة كثفت من حملاتها بجميع أحياء المدينة وأسفرت الأبحاث التي قامت بها فرق المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان عن تحديد هوية أحد المشتبه بهم الذي حاول الفرار إلا أن يقظة عناصر الشرطة مكنت من إيقافه ويتعلق الأمر بشخص ينحدر من مدينة تطوان في عقده الثاني، وعند محاصرته أثناء التحقيق اعترف بارتكابه لمجموعة من السرقات من داخل السيارات رفقة شخصين آخرين تم اعتقال أحدهما على الفور وهو قاصر في حين تم تحديد هوية الشخص الثالث والأبحاث لا زالت جارية لإيقافه وعرضه أمام العدالة.

وأكد المصدر ذاته بأن النيابة العامة، أمرت بإجراء تفتيش دقيق لمنزلي المشتبه بهما أسفر عن حجز واسترجاع مجموعة من المسروقات تخص السيارات، وأسلحة بيضاء، ومبلغ مالي ومعدات أخرى استعملت في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، مشيرا إلى أن الموقوف الأول تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصر تحت المراقبة القضائية لتعميق البحث معهما وتقديمهما أمام النيابة العامة المختصة.