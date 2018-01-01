مديرية الحموشي تكشف تفاصيل طعن سائح أجنبي بفاس ﻿

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الأحد، لتحديد ظروف وملابسات قيام شخص بتعريض سائح من جنسية أجنبية، يبلغ من العمر 70 سنة، لمحاولة سرقة

''شوف تيفي''+''و م ع''

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الأحد، لتحديد ظروف وملابسات قيام شخص بتعريض سائح من جنسية أجنبية، يبلغ من العمر 70 سنة، لمحاولة سرقة بالعنف.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية تشير إلى قيام المشتبه به، الذي تجري الأبحاث حاليا لتحديد هويته، بتعريض الضحية الذي كان رفقة زوجته بالقرب من سيارتهما العائلية المتوقفة بساحة بوجلود، لمحاولة سرقة مقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، مما تسبب في إصابة الضحية بجرح طفيف على مستوى العنق، فيما لاذ المشتبه به بالفرار.

وقد تم ،حسب المصدر نفسه، نقل الضحية للمستشفى لتلقي العلاج، علما أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق، فيما لازالت التحريات جارية لتوقيف المتورط في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.