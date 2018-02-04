مثير وبالصور..تجار حشيش بغاو يعطيو الرشوة للبوليس في طنجة..وها شنو وقع ﻿

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تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، مساء يوم أمس السبت 03 فبراير الجاري، من توقيف خمسة أشخاص، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، مساء يوم أمس السبت 03 فبراير الجاري، من توقيف خمسة أشخاص، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات ومحاولة الإرشاء.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فقد جرى توقيف المشتبه بهم، أثناء استعدادهم لمغادرة المحطة البحرية على متن رحلة متوجهة إلى إسبانيا، وذلك بعد أن أظهرت عمليات المراقبة ابتلاعهم لكمية من الكبسولات التي تحتوي على مخدر الشيرا.

وأكد المصدر ذاته الاحتفاظ بالمشتبه بهم رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم، الذين حاولوا تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للعناصر الأمنية المكلفة بالمراقبة لحظة توقيفهم، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الإرشاء الرشوة مخدر الشيرا ميناء طنجة التهريب الدولي

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