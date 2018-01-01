سكوب..ها شنو لقاو في العضو التناسلي ديال المفكر الإسلامي طارق رمضان+(تفاصيل حصرية حول القضية) ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي فرنسي أن إصابة قديمة توجد بالعضو التناسلي للمفكر الإسلامي طارق رمضان، كانت سببا مباشرا في اعتقاله، مبرزا بأن التونسية المدعية وخلال الاستماع لها، كشفت بأن طارق رمضان

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي فرنسي أن إصابة قديمة توجد بالعضو التناسلي للمفكر الإسلامي طارق رمضان، كانت سببا مباشرا في اعتقاله، مبرزا بأن التونسية المدعية وخلال الاستماع لها، كشفت بأن طارق رمضان أقدم على اغتصابها والدليل هو وجود إصابة أسفل جهازه التناسلي.

وأوضح المصدر ذاته بأن فحص طارق رمضان، أكد وجود هذه العلامة في عضوه الذكري، مشيرا إلى أن المفكر الإسلامي بالرغم من مواجهته بتصريحات المدعية، تشبث بتصريحاته وأكد عدم تورطه في اغتصابها.

وأشار ذات المصدر أن محامي طارق رمضان سيتقدم بداية الأسبوع الجاري بطلب للسراح المؤقت ، سيبث فيه قاضي الحريات خلال الأربع أيام المقبلة، مشيرا إلى أن تطورات الملف تؤكد أن القضاء الفرنسي لن يمنحه السراح.

ومن جهة أخرى، أشار مصدر ''شوف تيفي'' أن طارق رمضان وضع بسجن فلوري وبالتحديد بنفس المكان الذي كان يتواجد به سعد المجرد، مبرزا بأن أربع طالبات من سويسرا من المنتظر أن تقمن بداية الأسبوع المقبل بالتقدم بشكايات ضد طارق رمضان تتهمنه بالاغتصاب والتحرش الجنسي.