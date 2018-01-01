بالفيديو.. الحداوي لـ شوف سبور:''منقولوش المغاربة معندهمش مع النهائي سنفور بلقب كأس إفريقيا'' ﻿

قال مصطفى الحداوي اللاعب الدولي السابق، إن مباريات النهائي تلعب على جزئيات صغيرة كما أن الحظ يلعب دورا مهما في اللقاءات الحاسمة، مؤكدا أن المنتخب المغربي المحلي يبقى المرشح الأول للتتويج باللقب

''شوف سبور'' : رشيد محمودي

قال مصطفى الحداوي اللاعب الدولي السابق، إن مباريات النهائي تلعب على جزئيات صغيرة كما أن الحظ يلعب دورا مهما في اللقاءات الحاسمة، مؤكدا أن المنتخب المغربي المحلي يبقى المرشح الأول للتتويج باللقب الإفريقي على حساب منتخب نيجيريا.

وأفاد الحداوي، أن مباراة نصف النهائي أمام منتخب ليبيا مرت في أجواء صعبة جدا علما أن الخصم لم يستفد من الراحة مقارنة مع المنتخب المغربي، لكن هناك قناعات إيجابية بخصوص مردود اللاعبين رغم غياب عبد الإله الحافيظي نجم فريق الرجاء البيضاوي، مشيرا إلى أن اللقاء سيجرى في ملعب ساحر وسيعرف حضورا جماهيريا كبيرا لمساندة اللاعبين.

وتابع قائلا :'' منقولوش المغاربة معندهمش مع النهائيات.. مباراة المنتخب ستلعب في ملعب ساحر وسنتوج بلقب كأس إفريقيا''.