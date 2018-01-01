لقجع يحفز لاعبي المنتخب المحلي قبل نهائي ''الشان'' ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ'' شوف سبور''، أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقد اجتماعا صباح اليوم مع لاعبي المنتخب المحلي لتحفيزهم على تحقيق لقب كأس إفريقيا للمحليين، في المباراة

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

كشفت مصادر مطلعة، لـ'' شوف سبور''، أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقد اجتماعا صباح اليوم مع لاعبي المنتخب المحلي لتحفيزهم على تحقيق لقب كأس إفريقيا للمحليين، في المباراة التي ستجرى اليوم بمركب محمد الخامس، على الساعة السابعة مساء، أمام المنتخب النيجيري.

وأضافت نفس المصادر، أن لقجع دعاهم إلى تقديم أحسن ما لديهم من أجل تمثيل كرة القدم المغربية أحسن تمثيل، داعيا إياهم إلى الدفاع بقوة على قميص المنتخب للفوز بلقب كأس إفريقيا للمحليين، لأول مرة في تاريخ الكرة المغربية.