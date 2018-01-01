28 رجل أمن خاص لكل باب بمركب محمد الخامس ﻿

كشفت مصادر عليمة، أن اللجنة المنظمة لفعاليات كأس أمم إفريقيا للمحليين، خصصت 500 رجل أمن لمراقبة الجماهير المغربية التي ستتوافد بعد قليل على مركب محمد الخامس لمتابعة مباراة النهائي بين المنتخب

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر عليمة، أن اللجنة المنظمة لفعاليات كأس أمم إفريقيا للمحليين، خصصت 500 رجل أمن لمراقبة الجماهير المغربية التي ستتوافد بعد قليل على مركب محمد الخامس لمتابعة مباراة النهائي بين المنتخب المغربي والمحلي.

وافادت ذات المصادر، أن اللجنة المنظمة تعاقدت مع شركتين متخصصتين في الأمن الخاص لتوفير رجال أمن سيتعاونون فيما بينهم لتوفير الظروف الجيدة للجمهور المغربي.

وحسب ذات المصادر، فإن 14 بابا التي يتوفر عليها مركب محمد الخامس ستعرف متابعة من طرف 28 رجل أمن خاص من أصل 500 فرد.