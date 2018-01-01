 عاجل..فتح تحقيق بخصوص واقعة إزالة ''كانيطة'' من مؤخرة شاذ ﻿
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عاجل..فتح تحقيق بخصوص واقعة إزالة ''كانيطة'' من مؤخرة شاذ

بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 15:46 عاجل..فتح تحقيق بخصوص واقعة إزالة كانيطة من مؤخرة شاذ | حوادث و حقوق
عاجل..فتح تحقيق بخصوص واقعة إزالة ''كانيطة'' من مؤخرة شاذ
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن وزارة الصحة، فتحت تحقيقا للكشف عن المعطيات الكاملة الخاصة بفيديو فاضح، ظهر خلاله طبيب، يقوم بإزالة ''كانيط'' من دبر شخص، في حين قام أشخاص آخرون تواجدوا معه بعين المكان

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن وزارة الصحة، فتحت تحقيقا للكشف عن المعطيات الكاملة الخاصة بفيديو فاضح، ظهر خلاله طبيب، يقوم بإزالة ''كانيط'' من دبر شخص، في حين قام أشخاص آخرون تواجدوا معه بعين المكان بالسخرية مما أصابه.

وأوضح المصدر ذاته بأن هذا التحقيق، يهدف إلى معرفة المكان الذي تم به تصوير الفيديو وهوية أبطاله، نظرا لطبيعته ومضمونه المثير للجدل وهل أصلا بالمغرب أم خارجه رغم أن اللغة المسموعة تؤكد أنهم مغاربة .

تجدر الإشارة إلى أن الفيديو، انتشر وسط الأسبوع الجاري، بتطبيق ''واتساب'' وبعض الصفحات الفيسبوكية وهو ما أثار ضجة واسعة، حيث تباينت الآراء بخصوصه بين مطالب لفتح تحقيق نظرا لمضمونه الخادش بالحياء والمهين، وبين مستغل للفرصة للسخرية من الشخص الذي تم إخراج ''الكانيطة '' من دبره.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التحقيق فيديو فاضح وزارة الصحة السخرية

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