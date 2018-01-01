 بالفيديو: الراس اللي ما يدور كدية .. من تناقضات ''عبد الإله ابن كيران'': لبارح أخنوش راجل مزيان .. اليوم لا ممزيانش ﻿
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بالفيديو: الراس اللي ما يدور كدية .. من تناقضات ''عبد الإله ابن كيران'': لبارح أخنوش راجل مزيان .. اليوم لا ممزيانش

بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 15:00 بالفيديو: الراس اللي ما يدور كدية .. من تناقضات عبد الإله ابن كيران: لبارح أخنوش راجل مزيان .. اليوم لا ممزيانش | بوليتيك
بالفيديو: الراس اللي ما يدور كدية .. من تناقضات ''عبد الإله ابن كيران'': لبارح أخنوش راجل مزيان .. اليوم لا ممزيانش
فـــي تطور مثير عــــاد ''عبد الإله ابن كيران'' إلى لغة القصف والتمرد والرشق بأسلوبه السياسي الشعبوي المستهلك ، والغريب في الأمر أنه كان إلى وقت قريب يتحدث في تصريحات كثيرة لوسائل الإعلام الوطنية عن

''شــوف تيفي'' م.ق

فـــي تطور مثير عــــاد ''عبد الإله ابن كيران'' إلى لغة القصف والتمرد والرشق بأسلوبه السياسي الشعبوي المستهلك ، والغريب في الأمر أنه كان إلى وقت قريب يتحدث في تصريحات كثيرة لوسائل الإعلام الوطنية عن ''عزيز اخنوش'' ويصفه قائلا: ''الرجل يتمتع بالمصداقية''، متحدثا بمقر حزب العدالة والتنمية عن المشاورات بين الزعماء السياسيين قصد تشكيل الحكومة حينذاك أنها ستكون إيجابية مع الرئيس الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، مشددا بطرفة لسانه أن انتخاب ''أخنوش'' سيعطي معنى جديدا للعمل السياسي.

وخـــلال كلمة له مساء أمس السبت خلال الجلسة العامة لمؤتمر شبيبة العدالة والتنمية السادس بمركب مولاي عبد الله بالرباط، وجــه ''ابن كيران'' الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية أصـابع الاتهام إلى ''عزيز أخنوش'' وبخطاب شعبوي خارج السياق الذي صعد لأجله المنصة قــائلا : ''أخنوش يورينا خدمتو وميخلعناش حيت حنا مكنخافوش'' مضيفا ''حنا مكنحسدوش الأغنياء اللي خدمو على ذراعهم'' مضيفا بالقول:''ممكن يكونو رجال الأعمال كيعرفو يسيرو المال لكن ميعرفوش للسياسة والسلطة...''.

ممـــا يبرز أن ''عـــزيز أخنوش'' من خلال تحركاته الميدانية الأخيرة في كل ربوع المملكة والثقة التي أصبح يحضى بها من طرف قواعد حزبه... أصبح كابوس يلاحق ''عبد الإله ابن كيران'' في نومه طيلة الأيام التي غاب فيها عن المشهد السياسي بسبب أخطائه السياسية القاتلة من المشاورات الحكومية إلى تشبته بمنصب الأمانة العامة لولاية ثالثة ومحاولة خرق الــقانون والعرف ووصولا إلى حب الزعامة حتى داخل القبر حبا للكرسي والسلطة.

الشـــــيء الــذي دفع العديد من النشطاء والمتتبعين يستغربون من خطاب ''عبد الإله ابن كيران'' الذي لايخضــع لمنطق سياسي رزين بقدر ما هو مزاجــي يتحول ويتقلب في كل وقت وحين ، وفي هذا السياق علقت مصادرنا بــ''سبحان مبدل الأحوال لبارح كان أخنوش راجل مزيان واليوم خطر على الوطن''، وكأن ابن كيران كان غائب العقل أو لم يكن على علم أن الرجل يجمع بين المال والسياسة وهو يتحدث لوسائل الإعلام التي لا زالت تحتفظ بأشرطة ''فيديو'' توثق كلامــه بالحرف.

هــذا ويبدو أن ''ابن كيران'' لازالت العقلية الإقصائية تطغى عليه ولم يستفد من أخطائه ولا زال مريضا بحب ''الأنا'' وغيري ''شيطان'' أو أنا وحزبي وما بعدي الطوفان ، الرجل متشبث بخلوده ومتشبع بـ''حجاياته'' و ''قصصه'' ولم يستصغ من قوله تعالى ''وتلك الأيام نداولها بين الناس'' رغم أن الرجل عاش في الشبيبة الإسلامية ، إلا أنه يؤمن بالخطاب الديني في حملاته الانتخابية ولا يؤمن بـه في أعماقه مما يؤكد تناقض الرجل ومزاجيته وحالته النفسية التي تنفضح من خلال خرجاته التي سببت ولا زالت تسبب العديد من المشاكل لوزراء حزبه مع الوزاراء الآخرين الذين تتلقى أحزابهم القصف من بني جلدتهم .

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شوف تيفي المغرب العثماني بنكيران أخنوش المؤتمر الحزب

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