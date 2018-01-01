المحمودي لـ''شوف سبور'': المباراة النهائية بين المنتخب المغربي و النيجيري صعبة للغاية ويجب أن تربح و لا تلعب ﻿

قال المحلل الرياضي محمود سالم المحمودي، إن مباراة المنتخب المغربي المحلي، أمام المنتخب النيجيري برسم نهائي كأس إفريقيا للاعبين المحليين، ستكون صعبة للغاية .

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

قال المحلل الرياضي محمود سالم المحمودي، إن مباراة المنتخب المغربي المحلي، أمام المنتخب النيجيري برسم نهائي كأس إفريقيا للاعبين المحليين، ستكون صعبة للغاية .

وأضاف محمود سالم المحمودي، في تصريح خص به ''شوف سبور''، أن المباراة النهائية تربح لا تلعب، مضيفا أن النخبة المغربية ستكون مدعومة بالأرض و الجمهور، بالاضافة إلى الجو البارد، كلها عوامل قد تساعد المغرب في تحقيق اللقب الإفريقي.

وأوضح، المحمودي، أن المنتخب المغربي اذا استطاع التحكم في وسط الميدان بتواجد كل من وليد الكرتي و صلاح الدين السعيدي بالإضافة إلى بدر بلهرود، فالأكيد أن المباراة ستكون في صالحنا، مشيرا إلى أن المنتخب النيجيري يتوفر على وسط هجومي متميز بقيادة غابرييل أوكيشوكيو.

وختم محمود سالم المحمودي، حديثه إن المنتخب المغربي لديه كل الإمكانيات من أجل تحقيق اللقب الإفريقي، كأول بلد محتضن يفوز بـ''الشان''.