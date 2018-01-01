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انفراد.. هكذا سيكون حفل اختتام كأس إفريقيا بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 15:04 انفراد.. هكذا سيكون حفل اختتام كأس إفريقيا بالدارالبيضاء | سبور
انفراد.. هكذا سيكون حفل اختتام كأس إفريقيا بالدارالبيضاء
كشف مصدر موثوق به، أن اللجنة التنظيمة لمنافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين، ستنظم حفلا ختاميا، يميل إلى البساطة والروعة، خلال مباراة النهائي التي ستجمع بين المنتخب المغربي المحلي أمام منتخب نيجيريا

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف مصدر موثوق به، أن اللجنة التنظيمة لمنافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين، ستنظم حفلا ختاميا، يميل إلى البساطة والروعة، خلال مباراة النهائي التي ستجمع بين المنتخب المغربي المحلي أمام منتخب نيجيريا على أرضية مركب محمد الخامس بداية من الساعة 19.00.

وأفادت ذات المصادر، أنه مباشرة بعد نهاية اللقاء والتعرف على الفائز باللقب الإفريقي، سيتم توزيع الميداليات فوق منصة خاصة لينطلق الحفل الختامي للمنافسة بالشهب الإصطناعية يمتد لـ 10 دقائق .

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي تمكن من بلوغ المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب ليبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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