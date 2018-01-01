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شبيبة ''البيجيدي'' تختار ''محمد أمكراز'' كاتبا وطنيا جديدا .. والقاموس السياسي لـ''عبد الإله ابن كيران'' يطغى على أول كلمة له

بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 14:56 شبيبة البيجيدي تختار محمد أمكراز كاتبا وطنيا جديدا .. والقاموس السياسي لـعبد الإله ابن كيران يطغى على أول كلمة له | بوليتيك
شبيبة ''البيجيدي'' تختار ''محمد أمكراز'' كاتبا وطنيا جديدا .. والقاموس السياسي لـ''عبد الإله ابن كيران'' يطغى على أول كلمة له
اختـــارت شبيبة حزب العدالة والتنمية ''محمـد أمكراز'' كاتبا وطنيا جديدا للشبيبة خلفا لخالد البوقرعي، وذلك خلال عملية الانتخاب التي انتهت قبل قليل ، والتي شارك فيها 579 عضوا من شبيبة ''البيجيدي''، و حصل

''شـوف تيفي''


اختـــارت شبيبة حزب العدالة والتنمية ''محمـد أمكراز'' كاتبا وطنيا جديدا للشبيبة خلفا لخالد البوقرعي، وذلك خلال عملية الانتخاب التي انتهت قبل قليل ، والتي شارك فيها 579 عضوا من شبيبة ''البيجيدي''، و حصل فيها أمكراز على 474 صوتا، بينما حل ثانيا محمد الطويل ب 71 صوتا، وحل سعد حازم ثالثا ب 55 صوتا، وألغيت 6 أصوات.

وبعد انتخابه لقيادة سفينة شبيبة الحزب الأغلبي '' قال محمد أمكراز'' الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، إن الشبيبة ستشتغل في إطار المشروع الإصلاحي الكبير لحزب العدالة والتنمية، وزاد ''لا يمكننا كشبببة أن نأتي بأفعال تضر بهذا المشروع، وذلك من أجل مصلحتنا كشعب وكشباب، وسنقف سدا منيعا ما استطعنا كشبيبة ضد كل الاشياء السيئة في البلاد، وسنقف أيضا في مواجهة الفساد والتحكم''.

وجــدير بالذكر أن شبيبة العدالة والتنمية نظمت مؤتمرها الوطني السادس ببورنيقة منذ الجمعة وإلى يوم الأحد، وذلك تحت شعار ''نضال ووفاء.. من أجل الوطن والإرادة الشعبية''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الكاتب الوطني للشبيبة العدالة والتنمية المغرب

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