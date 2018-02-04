عاجل ورسميا..نجم المنتخب المغربي يغيب عن مونديال روسيا 2018 ﻿

كشف فريق بيتيس الإسباني، يومه الأحد، أن الفحوصات الطبية، أكدت أن لاعبه المغربي، تعرض لإصابة في وتر الركبة، وسيغيب عن الميادين لمدة 6 أشهر، وبالتالي فإنه لن يكون حاضرا ضمن تشكيلة المنتخب المغربي

"شوف تيفي"

كشف فريق بيتيس الإسباني، يومه الأحد، أن الفحوصات الطبية، أكدت أن لاعبه المغربي، تعرض لإصابة في وتر الركبة، وسيغيب عن الميادين لمدة 6 أشهر، وبالتالي فإنه لن يكون حاضرا ضمن تشكيلة المنتخب المغربي خلال مونديال روسيا 2018.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن الإصابة التي تعرض لها زهير فضال، مع ناديه ريال بيتيس خلال المباراة التي جرت أمس السبت، أمام فياريال، في الجولة 22 من الدوري الإسباني، يمكن وصفها بالإصابة الخطيرة.

تجدر الإشارة إلى أن فضال، كتب على حسابه بـ "تويتر": "شكرا للجميع على الدعم. سأبتعد عن الملاعب لفترة لكن قوتي سترافق زملائي، هذه عقبة سأحاول اجتيازها. شكرا لزملائي".