مثير.. لاعب مانشستر سيتي يتفوق على ميسي ورونالدو ﻿

تمكن كيفين دي بروين نجم خط وسط نادي مانشستر سيتي الإنكليزي من تصدر ترتيب اللاعبين كأفضل صانعي الأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى منذ انضمامه للفريق في صيف سنة 2015 قادما إليه من نادي

'' شوف سبور''

تمكن كيفين دي بروين نجم خط وسط نادي مانشستر سيتي الإنكليزي من تصدر ترتيب اللاعبين كأفضل صانعي الأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى منذ انضمامه للفريق في صيف سنة 2015 قادما إليه من نادي فولفسبورغ الألماني.

واحتل المايسترو البلجيكي المراتب الأولى متفوقا على أسماء لامعة، بعدما بصم على أداء فني متميز مع مانشستر سيتي ، خاصة بعد تولي الإسباني بيب غوارديولا مهام الإشراف على الفريق ، خلال منافسات الموسم الجاري.

وحسب تقرير لصحيفة ''سبورت'' الإسبانية، فإن لاعب الوسط البلجيكي ومنذ موسم (2015-2016) نجح في تحقيق أرقام فنية مذهلة تعكس تصاعد مستواه وتكشف استعداده ليكون اللاعب الأفضل في العالم خلال المرحلة المقبلة التي تلي مرحلة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.