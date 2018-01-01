 بالفيديو..ها شحال ديال الفلوس ربح حمزة لبيض في ذو فويس كيدز وها فين غادي يدوز العطلة ديالو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير..مغربي دخل يقمر في قهوة وخسر وسلخ بوليسي+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

خطير..مغربي دخل يقمر في قهوة وخسر وسلخ بوليسي+تفاصيل مثيرة

فيديو فضيحة ..فتـاة مغربية وبوجه مكشوف تعرات لصاحبها وهو ينشر ليها الفيديو فالواتساب | حوادث و حقوق

فيديو فضيحة ..فتـاة مغربية وبوجه مكشوف تعرات لصاحبها وهو ينشر ليها ''الفيديو'' فالواتساب

هام للمغاربة..حضيو راسكم من إعلانات في موقع كيبيع السيارات: شوفو شنو وقع مع سيدة بالجديدة | مجتمع

هام للمغاربة..حضيو راسكم من إعلانات في موقع كيبيع السيارات: شوفو شنو وقع مع سيدة بالجديدة

بالصورة..شوفو السيوفا اللي لقاو عند عصابة خطيرة بتطوان | حوادث و حقوق

بالصورة..شوفو السيوفا اللي لقاو عند عصابة خطيرة بتطوان

بالفيديو : المنتخب المغربي هو الأفضل في الشان بلغة الأرقام | بووز

بالفيديو : المنتخب المغربي هو الأفضل في الشان بلغة الأرقام

مديرية الحموشي تكشف تفاصيل طعن سائح أجنبي بفاس | حوادث و حقوق

مديرية الحموشي تكشف تفاصيل طعن سائح أجنبي بفاس

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس وساسولو 7-0 | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس وساسولو 7-0

مثير وبالصور..تجار حشيش بغاو يعطيو الرشوة للبوليس في طنجة..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..تجار حشيش بغاو يعطيو الرشوة للبوليس في طنجة..وها شنو وقع

سكوب..ها شنو لقاو في العضو التناسلي ديال المفكر الإسلامي طارق رمضان+(تفاصيل حصرية حول القضية) | دولي

سكوب..ها شنو لقاو في العضو التناسلي ديال المفكر الإسلامي طارق رمضان+(تفاصيل حصرية حول القضية)

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

بالفيديو..ها شحال ديال الفلوس ربح حمزة لبيض في ذو فويس كيدز وها فين غادي يدوز العطلة ديالو

بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 14:43 بالفيديو..ها شحال ديال الفلوس ربح حمزة لبيض في ذو فويس كيدز وها فين غادي يدوز العطلة ديالو | ثقافة و فنون
بالفيديو..ها شحال ديال الفلوس ربح حمزة لبيض في ذو فويس كيدز وها فين غادي يدوز العطلة ديالو
كشف مقدم برنامج ''ذو فويس كيدز''، ليلة أمس السبت، خلال البث المباشر للنهائي، أن صاحب اللقب خلال السنة الجارية ''حمزة لبيض''، فاز بجائزة مالية قيمتها 200 ألف ريال سعودي أي حوالي 50 مليون سنتيم مغربي.

"شوف تيفي"

كشف مقدم برنامج "ذو فويس كيدز"، ليلة أمس السبت، خلال البث المباشر للنهائي، أن صاحب اللقب خلال السنة الجارية "حمزة لبيض"، فاز بجائزة مالية قيمتها 200 ألف ريال سعودي أي حوالي 50 مليون سنتيم مغربي.

وأوضح "بدر آل زيدان" مقدم أشهر برنامج خاص بمواهب الأطفال، أن المغربي حمزة لبيض البالغ من العمر 10 سنوات، سيحصل كذلك على فرصة لزيارة باريس ولندن رفقة أسرته.

تجدر الإشارة إلى أن حمزة لبيض الذي ضمن فريق النجم العراقي "كاظم الساهر"، تمكن من الفوز بلقب "ذو فويس كيدز" في نسخته الثانية، بالرغم من المنافسة القوية من الطفلة المصرية "أشرقت".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حمزة لبيض ذوفويس كيذز حمزة لبيض

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

زوجة تامر حسني تبارك لإبن بلدها المغربي حمزة بعدما شجعات المصرية أشرقت‎ | ثقافة و فنون

زوجة تامر حسني تبارك لإبن بلدها المغربي حمزة بعدما شجعات المصرية أشرقت‎

سعد لمجرد دنيا باطما وفنانون آخرون يهنؤون حمزة لبيض على لقب ذو فويس‎ | ثقافة و فنون

سعد لمجرد دنيا باطما وفنانون آخرون يهنؤون حمزة لبيض على لقب ذو فويس‎

ممثلة شهيرة تتهم منتج سينمائي بالاعتداء عليها جنسيا | ثقافة و فنون

ممثلة شهيرة تتهم منتج سينمائي بالاعتداء عليها جنسيا

عاجــــل: المغربي يفعلها ويتوج بلقب ذوفويس كيدز في موسمه الثاني | ثقافة و فنون

عاجــــل: المغربي يفعلها ويتوج بلقب ذوفويس كيدز في موسمه الثاني

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحداوي لـ شوف سبور:منقولوش المغاربة معندهمش مع النهائي سنفور بلقب كأس إفريقيا | تسجيلات صوتية
منذ 50 دقيقة

الحداوي لـ شوف سبور:''منقولوش المغاربة معندهمش مع النهائي سنفور بلقب كأس إفريقيا''

بالفيديو..مغاربة يهنؤون الطفل حمزة الأبيض بعد فوزه بلقب ذوفويس كيدز..شوفو الرسائل اللي وجهو ليه | نسولو الناس

بالفيديو..مغاربة يهنؤون الطفل حمزة الأبيض بعد فوزه بلقب ذوفويس كيدز..شوفو الرسائل اللي وجهو ليه

بالفيديو...شوف تيفي في قلب سبتة المحتلة ومظاهرة قوية ضد إسبانيا | خارج البلاطو

بالفيديو...شوف تيفي في قلب سبتة المحتلة ومظاهرة قوية ضد إسبانيا

حصري...الفنانة الشهيرة كريمة غيث تبكي بقوة في فيديو مؤثر | بــووز

حصري...الفنانة الشهيرة كريمة غيث تبكي بقوة في فيديو مؤثر

﻿

آخر المستجدات

خطير..مغربي دخل يقمر في قهوة وخسر وسلخ بوليسي+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

خطير..مغربي دخل يقمر في قهوة وخسر وسلخ بوليسي+تفاصيل مثيرة

فيديو فضيحة ..فتـاة مغربية وبوجه مكشوف تعرات لصاحبها وهو ينشر ليها الفيديو فالواتساب | حوادث و حقوق

فيديو فضيحة ..فتـاة مغربية وبوجه مكشوف تعرات لصاحبها وهو ينشر ليها ''الفيديو'' فالواتساب

هام للمغاربة..حضيو راسكم من إعلانات في موقع كيبيع السيارات: شوفو شنو وقع مع سيدة بالجديدة | مجتمع

هام للمغاربة..حضيو راسكم من إعلانات في موقع كيبيع السيارات: شوفو شنو وقع مع سيدة بالجديدة

بالصورة..شوفو السيوفا اللي لقاو عند عصابة خطيرة بتطوان | حوادث و حقوق

بالصورة..شوفو السيوفا اللي لقاو عند عصابة خطيرة بتطوان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.