بالفيديو..ها شحال ديال الفلوس ربح حمزة لبيض في ذو فويس كيدز وها فين غادي يدوز العطلة ديالو ﻿

كشف مقدم برنامج ''ذو فويس كيدز''، ليلة أمس السبت، خلال البث المباشر للنهائي، أن صاحب اللقب خلال السنة الجارية ''حمزة لبيض''، فاز بجائزة مالية قيمتها 200 ألف ريال سعودي أي حوالي 50 مليون سنتيم مغربي.

"شوف تيفي"

كشف مقدم برنامج "ذو فويس كيدز"، ليلة أمس السبت، خلال البث المباشر للنهائي، أن صاحب اللقب خلال السنة الجارية "حمزة لبيض"، فاز بجائزة مالية قيمتها 200 ألف ريال سعودي أي حوالي 50 مليون سنتيم مغربي.

وأوضح "بدر آل زيدان" مقدم أشهر برنامج خاص بمواهب الأطفال، أن المغربي حمزة لبيض البالغ من العمر 10 سنوات، سيحصل كذلك على فرصة لزيارة باريس ولندن رفقة أسرته.

تجدر الإشارة إلى أن حمزة لبيض الذي ضمن فريق النجم العراقي "كاظم الساهر"، تمكن من الفوز بلقب "ذو فويس كيدز" في نسخته الثانية، بالرغم من المنافسة القوية من الطفلة المصرية "أشرقت".