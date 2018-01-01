برافو.. الكعبي ضمن لائحة هيرفي رونار للمشاركة في المونديال ﻿

كشفت مصادر موثوق بها، أن هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، قرر إشراك أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان ضمن لائحة اللاعبين المشاركين في المعسكر التدريبي شهر مارس المقبل استعدادا لكأس

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر موثوق بها، أن هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، قرر إشراك أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان ضمن لائحة اللاعبين المشاركين في المعسكر التدريبي شهر مارس المقبل استعدادا لكأس العالم 2018.

وأفادت ذات المصادر، أن المباراتين أمام منتخب أوزباكستان وصربيا ستكونان حاسمتين في مصير الكعبي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

وتوج الكعبي بلقب أحسن لاعب في مباراة نصف النهائي أمام منتخب ليبيا بعد مستويات جيدة منذ انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا بحيث تمكن من تسجيل لحدود الساعة 8 أهداف محتلا الرتبة الأولى بين مهاجمي البطولة القارية.