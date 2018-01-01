مثير..شوفو الغيرة والحسد من احتمال تنظيم المونديال ببلادنا : الجزائر باغا دير الفتنة بين المغرب والفيفا والكاف ﻿

في إطار حملاتها الإعلامية المعتادة التي تحاول من خلالها استهداف المغرب، حاولت الجزائر بواسطة وسائل إعلامها التابعة لقصر المرداية ولنظام بوتفليقة، التشكيك في العلاقة الجيدة التي تجمع الجامعة

"شوف تيفي"

في إطار حملاتها الإعلامية المعتادة التي تحاول من خلالها استهداف المغرب، حاولت الجزائر بواسطة وسائل إعلامها التابعة لقصر المرداية ولنظام بوتفليقة، التشكيك في العلاقة الجيدة التي تجمع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتحت عنوان: " المغرب يثير فتنة بين "الفيفا" و"الكاف"، نشرت وسائل إعلام جزائرية أخبارا كاذبة لا أساس لها من الصحة، تشير إلى أن أشغال الجمعية العامة الأربعين للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، لم تمر بردا وسلاما على الكرة الإفريقية بعد أن عبر رئيس الاتحاد الدولي للعبة جياني أنفانتينو عن تذمره الكبير بعد أن عبر الملغاشي أحمد أحمد عن دعمه الكبير للمغرب في ملف احتضانه كأس العالم في سنة 2026 حيث يتنافس المغرب مع العديد من البلدان في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أصدر قانونا جديدا يحظر على المخول لهم التصويت في اختيار البلد الذي سيحتضن التظاهرة العالمية أن يدلي بأي تصريح أو شهادة علنية لصالح أحد الملفات، وهو الأمر الذي لم يعجب رئيس الكونفيدرالية الإفريقية للعبة أحمد أحمد في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال الجمعية العامة للاتحاد بالمغرب، والتي صرح فيها بشكل واضح بأنه يدعم المغرب في سعيه لاحتضان المحفل الدولي، منتقدا تلك القوانين التي أطلقتها الفيفا، حيث أشار إلى أنه لن يكون معنيا بالتصويت على الفائز بشرف احتضان المحفل الدولي لكنه بالمقابل لا يفهم لماذا يحظر على الآخرين إبراز رأيهم في الملفات وتأييدهم لأي جهة بالرغم من أن القانون الجديد يؤكد على تصويت علني يوم الاقتراع المعني باختيار البلد.

وعكس هذه المعطيات التي أشارت إليها وسائل إعلام جزائرية، والتي أظهرت "الغيرة والحسد" من تطور الكرة المغربية وإمكانية تنظيم المغرب للمونديال سنة 2026، فإن وسائل إعلام عربية وإفريقية وعالمية، أشادت بأشغال الجمعية العامة الأربعين للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم ، وأكدت على أنها مرت في أجواء جد متميزة أظهرت قوة العلاقة التي تجمع بين "فيفا" و "كاف".

ومن خلال ما سبق فالجزائر، وحسب ما قاله نشطاء جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي سابقا، فبدل أن يهتم النظام بتطوير نفسه وتطوير البلاد اختار مراقبة المغرب والخروج بمعطيات كاذبة لا أساس لها من الصحة، أما النشطاء المغاربة فقد اختاروا الاستدلال بالدعاء الشهير للملك محمد السادس الذي قاله في خطابه في افتتاح الدورة التشريعية قبل ثلاث سنوات:"اللهم كثر من حسادنا" من أجل الرد على نظام بوتفليقة ووسائل إعلامه الفاشلة.