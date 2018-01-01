 مثير..شوفو الغيرة والحسد من احتمال تنظيم المونديال ببلادنا : الجزائر باغا دير الفتنة بين المغرب والفيفا والكاف ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو فضيحة ..فتـاة مغربية وبوجه مكشوف تعرات لصاحبها وهو ينشر ليها الفيديو فالواتساب | حوادث و حقوق

فيديو فضيحة ..فتـاة مغربية وبوجه مكشوف تعرات لصاحبها وهو ينشر ليها ''الفيديو'' فالواتساب

هام للمغاربة..حضيو راسكم من إعلانات في موقع كيبيع السيارات: شوفو شنو وقع مع سيدة بالجديدة | مجتمع

هام للمغاربة..حضيو راسكم من إعلانات في موقع كيبيع السيارات: شوفو شنو وقع مع سيدة بالجديدة

بالصورة..شوفو السيوفا اللي لقاو عند عصابة خطيرة بتطوان | حوادث و حقوق

بالصورة..شوفو السيوفا اللي لقاو عند عصابة خطيرة بتطوان

بالفيديو : المنتخب المغربي هو الأفضل في الشان بلغة الأرقام | بووز

بالفيديو : المنتخب المغربي هو الأفضل في الشان بلغة الأرقام

مديرية الحموشي تكشف تفاصيل طعن سائح أجنبي بفاس | حوادث و حقوق

مديرية الحموشي تكشف تفاصيل طعن سائح أجنبي بفاس

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس وساسولو 7-0 | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس وساسولو 7-0

مثير وبالصور..تجار حشيش بغاو يعطيو الرشوة للبوليس في طنجة..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..تجار حشيش بغاو يعطيو الرشوة للبوليس في طنجة..وها شنو وقع

سكوب..ها شنو لقاو في العضو التناسلي ديال المفكر الإسلامي طارق رمضان+(تفاصيل حصرية حول القضية) | دولي

سكوب..ها شنو لقاو في العضو التناسلي ديال المفكر الإسلامي طارق رمضان+(تفاصيل حصرية حول القضية)

شاهد بالفيديو .. هدف وليد أزارو الأول في مرمى الاتحاد السكندري | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف وليد أزارو الأول في مرمى الاتحاد السكندري

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

مثير..شوفو الغيرة والحسد من احتمال تنظيم المونديال ببلادنا : الجزائر باغا دير الفتنة بين المغرب والفيفا والكاف

بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 14:03 مثير..شوفو الغيرة والحسد من احتمال تنظيم المونديال ببلادنا : الجزائر باغا دير الفتنة بين المغرب والفيفا والكاف | سبور
مثير..شوفو الغيرة والحسد من احتمال تنظيم المونديال ببلادنا : الجزائر باغا دير الفتنة بين المغرب والفيفا والكاف
في إطار حملاتها الإعلامية المعتادة التي تحاول من خلالها استهداف المغرب، حاولت الجزائر بواسطة وسائل إعلامها التابعة لقصر المرداية ولنظام بوتفليقة، التشكيك في العلاقة الجيدة التي تجمع الجامعة

"شوف تيفي"

في إطار حملاتها الإعلامية المعتادة التي تحاول من خلالها استهداف المغرب، حاولت الجزائر بواسطة وسائل إعلامها التابعة لقصر المرداية ولنظام بوتفليقة، التشكيك في العلاقة الجيدة التي تجمع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتحت عنوان: " المغرب يثير فتنة بين "الفيفا" و"الكاف"، نشرت وسائل إعلام جزائرية أخبارا كاذبة لا أساس لها من الصحة، تشير إلى أن أشغال الجمعية العامة الأربعين للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، لم تمر بردا وسلاما على الكرة الإفريقية بعد أن عبر رئيس الاتحاد الدولي للعبة جياني أنفانتينو عن تذمره الكبير بعد أن عبر الملغاشي أحمد أحمد عن دعمه الكبير للمغرب في ملف احتضانه كأس العالم في سنة 2026 حيث يتنافس المغرب مع العديد من البلدان في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أصدر قانونا جديدا يحظر على المخول لهم التصويت في اختيار البلد الذي سيحتضن التظاهرة العالمية أن يدلي بأي تصريح أو شهادة علنية لصالح أحد الملفات، وهو الأمر الذي لم يعجب رئيس الكونفيدرالية الإفريقية للعبة أحمد أحمد في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال الجمعية العامة للاتحاد بالمغرب، والتي صرح فيها بشكل واضح بأنه يدعم المغرب في سعيه لاحتضان المحفل الدولي، منتقدا تلك القوانين التي أطلقتها الفيفا، حيث أشار إلى أنه لن يكون معنيا بالتصويت على الفائز بشرف احتضان المحفل الدولي لكنه بالمقابل لا يفهم لماذا يحظر على الآخرين إبراز رأيهم في الملفات وتأييدهم لأي جهة بالرغم من أن القانون الجديد يؤكد على تصويت علني يوم الاقتراع المعني باختيار البلد.

وعكس هذه المعطيات التي أشارت إليها وسائل إعلام جزائرية، والتي أظهرت "الغيرة والحسد" من تطور الكرة المغربية وإمكانية تنظيم المغرب للمونديال سنة 2026، فإن وسائل إعلام عربية وإفريقية وعالمية، أشادت بأشغال الجمعية العامة الأربعين للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم ، وأكدت على أنها مرت في أجواء جد متميزة أظهرت قوة العلاقة التي تجمع بين "فيفا" و "كاف".

 ومن خلال ما سبق فالجزائر، وحسب ما قاله نشطاء جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي سابقا، فبدل أن يهتم النظام بتطوير نفسه وتطوير البلاد اختار مراقبة المغرب والخروج بمعطيات كاذبة لا أساس لها من الصحة، أما النشطاء المغاربة فقد اختاروا الاستدلال بالدعاء الشهير للملك محمد السادس الذي قاله في خطابه في افتتاح الدورة التشريعية قبل ثلاث سنوات:"اللهم كثر من حسادنا" من أجل الرد على نظام بوتفليقة ووسائل إعلامه الفاشلة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي بوتفليقة الغيرة الحسد كاف الفيفا القانون الجديد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رفيق عبد الصمد ...رغم تحفظي على أداء المنتخب المغربي فبفضل الجمهور قادرين نفوزوا بالكأس | سبور

رفيق عبد الصمد ...رغم تحفظي على أداء المنتخب المغربي فبفضل الجمهور قادرين نفوزوا بالكأس

بالفيديو...المحمودي يحذر الحارس الزنيتي من ارتكاب الأخطاء إلا بغينا نفوزوا بالكأس | سبور

بالفيديو...المحمودي يحذر الحارس الزنيتي من ارتكاب الأخطاء إلا بغينا نفوزوا بالكأس

كوتشينغ رياضي..إيلا بغيتو دافعو على راسكم تعلمو رياضة فنون الحرب | سبور

كوتشينغ رياضي..إيلا بغيتو دافعو على راسكم تعلمو رياضة فنون الحرب

ابن الفقيه بنصالح رفقة الفريق الأول لمانشستر سيتي | سبور

ابن الفقيه بنصالح رفقة الفريق الأول لمانشستر سيتي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحداوي لـ شوف سبور:منقولوش المغاربة معندهمش مع النهائي سنفور بلقب كأس إفريقيا | تسجيلات صوتية
منذ 43 دقيقة

الحداوي لـ شوف سبور:''منقولوش المغاربة معندهمش مع النهائي سنفور بلقب كأس إفريقيا''

بالفيديو..مغاربة يهنؤون الطفل حمزة الأبيض بعد فوزه بلقب ذوفويس كيدز..شوفو الرسائل اللي وجهو ليه | نسولو الناس

بالفيديو..مغاربة يهنؤون الطفل حمزة الأبيض بعد فوزه بلقب ذوفويس كيدز..شوفو الرسائل اللي وجهو ليه

بالفيديو...شوف تيفي في قلب سبتة المحتلة ومظاهرة قوية ضد إسبانيا | خارج البلاطو

بالفيديو...شوف تيفي في قلب سبتة المحتلة ومظاهرة قوية ضد إسبانيا

حصري...الفنانة الشهيرة كريمة غيث تبكي بقوة في فيديو مؤثر | بــووز

حصري...الفنانة الشهيرة كريمة غيث تبكي بقوة في فيديو مؤثر

﻿

آخر المستجدات

فيديو فضيحة ..فتـاة مغربية وبوجه مكشوف تعرات لصاحبها وهو ينشر ليها الفيديو فالواتساب | حوادث و حقوق
منذ 43 ثانية

فيديو فضيحة ..فتـاة مغربية وبوجه مكشوف تعرات لصاحبها وهو ينشر ليها ''الفيديو'' فالواتساب

هام للمغاربة..حضيو راسكم من إعلانات في موقع كيبيع السيارات: شوفو شنو وقع مع سيدة بالجديدة | مجتمع

هام للمغاربة..حضيو راسكم من إعلانات في موقع كيبيع السيارات: شوفو شنو وقع مع سيدة بالجديدة

بالصورة..شوفو السيوفا اللي لقاو عند عصابة خطيرة بتطوان | حوادث و حقوق

بالصورة..شوفو السيوفا اللي لقاو عند عصابة خطيرة بتطوان

بالفيديو : المنتخب المغربي هو الأفضل في الشان بلغة الأرقام | بووز

بالفيديو : المنتخب المغربي هو الأفضل في الشان بلغة الأرقام

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.