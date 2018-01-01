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الجماهير المغربية متفائلة قبل نهائي ''الشان'' لهذا السبب؟ !

بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 13:55 الجماهير المغربية متفائلة قبل نهائي الشان لهذا السبب؟ ! | سبور
الجماهير المغربية متفائلة قبل نهائي ''الشان'' لهذا السبب؟ !
عبرت الجماهير المغربية ، عن تفاؤلها الكبير بتعيين الحكم الغامبي باكاري غاساما، لإدارة نهائي كأس افريقيا للاعبين المحليين، الذي سيدير المباراة بين المنتخب الوطني و المنتخب النيجيري، بمركب محمد

 ''شوف سبور''

 عبرت الجماهير المغربية ، عن تفاؤلها الكبير بتعيين الحكم الغامبي باكاري غاساما، لإدارة نهائي كأس افريقيا للاعبين المحليين، الذي سيدير المباراة بين المنتخب الوطني و المنتخب النيجيري، بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء،على الساعة السابعة مساء.

 وكان الحكم الغامبي باكاري غاساما، قد قاد مباراة الوداد البيضاوي والأهلي المصري ، في نهائي دوري أبطال إفريقيا وعرفت تتويج الفريق الأحمر ، بالإضافة إلى قيادته مواجهة المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الإيفواري، في الجولة الاخيرة من تصفيات كأس العالم 2018، وعرفت تأهل ''الأسود'' للمونديال.

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كأس إفريقيا للمحليين المنتخب المغربي المنتخب النيجيري شوف سبور

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