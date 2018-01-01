رفيق عبدالصمد لـ''شوف سبور'': المنتخب المغربي قادر على تحقيق اللقب الإفريقي ﻿

أكد رفيق عبد الصمد ، مساعد مدرب المغرب التطواني، أن المنتخب المغربي المحلي، قادر على تحقيق لقب كأس إفريقيا للاعبين المحليين ، أمام المنتخب النيجيري، رغم تحفظه على أداء النخبة الوطنية، خلال

"شوف سبور" : عبدالغفور ضرار

أكد رفيق عبد الصمد ، مساعد مدرب المغرب التطواني، أن المنتخب المغربي المحلي، قادر على تحقيق لقب كأس إفريقيا للاعبين المحليين ، أمام المنتخب النيجيري، رغم تحفظه على أداء النخبة الوطنية، خلال المباريات السابقة.

وأضاف لاعب الوداد الرياضي سابقا، في تصريح لـ"شوف سبور"، أن لاعبي المنتخب الوطني باتوا يعرفون كيف يحققون الفوز، مضيفا، أن المنتخب النيجيري منتخب محترم يتوفر على لاعبين جيدين .

وأوضح عبدالصمد رفيق، أن المباراة ستكون قوية بين المنتخبين ، وسيكون للجمهور المغربي دور فاصل في المباراة، لدفع اللاعبين لتحقيق اللقب الإفريقي.