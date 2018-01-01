تخــوفا من اكتســـاح حزب الحمامة لانتخابات 2021.. ''ابن كـــيران'' يستعمــــل لغة ''الشـوافات'' لمهاجمة ''أخنوش'' ﻿

بـــعدما كــــان يقحــم ''اسم الجلالــــة '' في كل خطاباته السياسية ويستعمل المصطلحات الدينية لدغدغة مشاعر المواطنين لا سيما وأن المغاربة جلهم محافظون ولسان حالهم يقول ''من خدعنا بالله انخدعنا له''

''شــوف تيفي'' م.ق

بـــعدما كــــان يقحــم ''اسم الجلالــــة '' في كل خطاباته السياسية ويستعمل المصطلحات الدينية لدغدغة مشاعر المواطنين لا سيما وأن المغاربة جلهم محافظون ولسان حالهم يقول ''من خدعنا بالله انخدعنا له'' ، تحول '' عبد الإله ابن كــيران'' فجـــأة إلى استعمال لغة جديدة وأضـــــاف مصلطح ''الشوافات'' إلى قاموسه السياسي الشعبوي المستهلك مرة أخرى.

وفي كلمة له مساء أمس السبت خلال الجلسة العامة لمؤتمر شبيبة العدالة والتنمية السادس بمركب مولاي عبد الله بالرباط، قال الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ''إيلا بغا أخنوش يربح الانتخابات القادمه معندي مشكل، لكن يقولينا شكون الشوافة اللي قالتها له''، و أقحم الرجل ''أخنوش'' في مؤتمر شبيبته وجعل ''العثماني'' في وضع محرج مع حزب التجمع الوطني للأحرار كحليف قوي له في الإئتلاف الحكومي .

وفي هذا الصدد اعتبر العديد من النشطاء والمتتبعين أن ''ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، لم يتقبل بعد تراجع حزبه في نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة في عدد من المدن المغربية التي تبوأ فيها المراتب الأخيرة خلال الانتخابات الجزئية بالعديد من جهات المملكة، و بالمقابل حصل أخنوش على العديد من المقاعد فيها .

و لجأ ''ابن كيران'' إلى أسلوب ''الفقيا'' و ''حجايات جحا'' والرمي بالغيب ولغة ''تشوافت'' تخوفا من طموحات عزيز أخنوش في اكتساح انتخابات 2021، ولاسيما بعد نزول هذا الأخير إلى الشارع والتواصل عن قرب مع المواطنين وتقوية حزبه من خلال المؤتمرات الجهوية التي شهدت نجاحا كبيرا خلال الشهور الأخيرة وتوافد آلاف الشباب وإقبالهم على برنامجه السياسي ، واعتبر العديد من المعلقين أن أقوال''ابن كيران'' وخروجه في هذا الوقت بالذات مجرد مزايدات سياسية ولم تعد لها جدوى لاسيما بعد انتكاسته في المشاورات الأولى لتشكيل الحكومة والفشل الكبير الذي كان سبب عزله عن المشهد السياسي وإبعاده من تشكيل الحكومة التي فوتت على المغاربة العديد من المشاريع التنموية الأساسية .

هــذا ويبقى الطموح السياسي حقا مشروعا لجميع الأحزاب السياسية و لكل من يؤمن بوجود الآخر والتنافس الشريف لأجل خدمة الوطن قبل كل شيء، واكتساح الانتخابات هدف كل من يمارس السياسة والسباق يكون بالبرامج بعيدا عن لغة ''تشوافت'' والخطابات التي سئم منها المغاربة في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى توفير الضروريات والحاجيات اليومية لأجل تحقيق العيش الكريم .