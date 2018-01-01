 تخــوفا من اكتســـاح حزب الحمامة لانتخابات 2021.. ''ابن كـــيران'' يستعمــــل لغة ''الشـوافات'' لمهاجمة ''أخنوش'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو فضيحة ..فتـاة مغربية وبوجه مكشوف تعرات لصاحبها وهو ينشر ليها الفيديو فالواتساب | حوادث و حقوق

فيديو فضيحة ..فتـاة مغربية وبوجه مكشوف تعرات لصاحبها وهو ينشر ليها ''الفيديو'' فالواتساب

هام للمغاربة..حضيو راسكم من إعلانات في موقع كيبيع السيارات: شوفو شنو وقع مع سيدة بالجديدة | مجتمع

هام للمغاربة..حضيو راسكم من إعلانات في موقع كيبيع السيارات: شوفو شنو وقع مع سيدة بالجديدة

بالصورة..شوفو السيوفا اللي لقاو عند عصابة خطيرة بتطوان | حوادث و حقوق

بالصورة..شوفو السيوفا اللي لقاو عند عصابة خطيرة بتطوان

بالفيديو : المنتخب المغربي هو الأفضل في الشان بلغة الأرقام | بووز

بالفيديو : المنتخب المغربي هو الأفضل في الشان بلغة الأرقام

مديرية الحموشي تكشف تفاصيل طعن سائح أجنبي بفاس | حوادث و حقوق

مديرية الحموشي تكشف تفاصيل طعن سائح أجنبي بفاس

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس وساسولو 7-0 | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس وساسولو 7-0

مثير وبالصور..تجار حشيش بغاو يعطيو الرشوة للبوليس في طنجة..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..تجار حشيش بغاو يعطيو الرشوة للبوليس في طنجة..وها شنو وقع

سكوب..ها شنو لقاو في العضو التناسلي ديال المفكر الإسلامي طارق رمضان+(تفاصيل حصرية حول القضية) | دولي

سكوب..ها شنو لقاو في العضو التناسلي ديال المفكر الإسلامي طارق رمضان+(تفاصيل حصرية حول القضية)

شاهد بالفيديو .. هدف وليد أزارو الأول في مرمى الاتحاد السكندري | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف وليد أزارو الأول في مرمى الاتحاد السكندري

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

تخــوفا من اكتســـاح حزب الحمامة لانتخابات 2021.. ''ابن كـــيران'' يستعمــــل لغة ''الشـوافات'' لمهاجمة ''أخنوش''

بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 13:12 تخــوفا من اكتســـاح حزب الحمامة لانتخابات 2021.. ابن كـــيران يستعمــــل لغة الشـوافات لمهاجمة أخنوش | بوليتيك
تخــوفا من اكتســـاح حزب الحمامة لانتخابات 2021.. ''ابن كـــيران'' يستعمــــل لغة ''الشـوافات'' لمهاجمة ''أخنوش''
بـــعدما كــــان يقحــم ''اسم الجلالــــة '' في كل خطاباته السياسية ويستعمل المصطلحات الدينية لدغدغة مشاعر المواطنين لا سيما وأن المغاربة جلهم محافظون ولسان حالهم يقول ''من خدعنا بالله انخدعنا له''

''شــوف تيفي'' م.ق

بـــعدما كــــان يقحــم ''اسم الجلالــــة '' في كل خطاباته السياسية ويستعمل المصطلحات الدينية لدغدغة مشاعر المواطنين لا سيما وأن المغاربة جلهم محافظون ولسان حالهم يقول ''من خدعنا بالله انخدعنا له'' ، تحول '' عبد الإله ابن كــيران'' فجـــأة إلى استعمال لغة جديدة وأضـــــاف مصلطح ''الشوافات'' إلى قاموسه السياسي الشعبوي المستهلك مرة أخرى.

وفي كلمة له مساء أمس السبت خلال الجلسة العامة لمؤتمر شبيبة العدالة والتنمية السادس بمركب مولاي عبد الله بالرباط، قال الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ''إيلا بغا أخنوش يربح الانتخابات القادمه معندي مشكل، لكن يقولينا شكون الشوافة اللي قالتها له''، و أقحم الرجل ''أخنوش'' في مؤتمر شبيبته وجعل ''العثماني'' في وضع محرج مع حزب التجمع الوطني للأحرار كحليف قوي له في الإئتلاف الحكومي .

وفي هذا الصدد اعتبر العديد من النشطاء والمتتبعين أن ''ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، لم يتقبل بعد تراجع حزبه في نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة في عدد من المدن المغربية التي تبوأ فيها المراتب الأخيرة خلال الانتخابات الجزئية بالعديد من جهات المملكة، و بالمقابل حصل أخنوش على العديد من المقاعد فيها .

و لجأ ''ابن كيران'' إلى أسلوب ''الفقيا'' و ''حجايات جحا'' والرمي بالغيب ولغة ''تشوافت'' تخوفا من طموحات عزيز أخنوش في اكتساح انتخابات 2021، ولاسيما بعد نزول هذا الأخير إلى الشارع والتواصل عن قرب مع المواطنين وتقوية حزبه من خلال المؤتمرات الجهوية التي شهدت نجاحا كبيرا خلال الشهور الأخيرة وتوافد آلاف الشباب وإقبالهم على برنامجه السياسي ، واعتبر العديد من المعلقين أن أقوال''ابن كيران'' وخروجه في هذا الوقت بالذات مجرد مزايدات سياسية ولم تعد لها جدوى لاسيما بعد انتكاسته في المشاورات الأولى لتشكيل الحكومة والفشل الكبير الذي كان سبب عزله عن المشهد السياسي وإبعاده من تشكيل الحكومة التي فوتت على المغاربة العديد من المشاريع التنموية الأساسية .

هــذا ويبقى الطموح السياسي حقا مشروعا لجميع الأحزاب السياسية و لكل من يؤمن بوجود الآخر والتنافس الشريف لأجل خدمة الوطن قبل كل شيء، واكتساح الانتخابات هدف كل من يمارس السياسة والسباق يكون بالبرامج بعيدا عن لغة ''تشوافت'' والخطابات التي سئم منها المغاربة في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى توفير الضروريات والحاجيات اليومية لأجل تحقيق العيش الكريم .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب العثماني ابن كيران أخنوش المؤتمر الحزب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو: الراس اللي ما يدور كدية .. من تناقضات عبد الإله ابن كيران: لبارح أخنوش راجل مزيان .. اليوم لا ممزيانش | بوليتيك

بالفيديو: الراس اللي ما يدور كدية .. من تناقضات ''عبد الإله ابن كيران'': لبارح أخنوش راجل مزيان .. اليوم لا ممزيانش

شبيبة البيجيدي تختار محمد أمكراز كاتبا وطنيا جديدا .. والقاموس السياسي لـعبد الإله ابن كيران يطغى على أول كلمة له | بوليتيك

شبيبة ''البيجيدي'' تختار ''محمد أمكراز'' كاتبا وطنيا جديدا .. والقاموس السياسي لـ''عبد الإله ابن كيران'' يطغى على أول كلمة له

عـزيز أخنوش وأعضاء المكتب السياسي يلتقون بباريس بشباب مغاربة ممثلين لمبادرة طارق بن زياد بفرنسا | بوليتيك

''عـزيز أخنوش'' وأعضاء المكتب السياسي يلتقون بباريس بشباب مغاربة ممثلين لمبادرة طارق بن زياد بفرنسا

بالفيديو.. بعـد استدعائه من طرف قاضي التحقيق.. ابن كيران يدخل على الخط في ملف مقتل آيت الجيد مهددا بعدم تسليم حامي الدين إلى العدالة | بوليتيك

بالفيديو.. بعـد استدعائه من طرف قاضي التحقيق.. ابن كيران يدخل على الخط في ملف مقتل ''آيت الجيد'' مهددا بعدم تسليم ''حامي الدين'' إلى العدالة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحداوي لـ شوف سبور:منقولوش المغاربة معندهمش مع النهائي سنفور بلقب كأس إفريقيا | تسجيلات صوتية
منذ 43 دقيقة

الحداوي لـ شوف سبور:''منقولوش المغاربة معندهمش مع النهائي سنفور بلقب كأس إفريقيا''

بالفيديو..مغاربة يهنؤون الطفل حمزة الأبيض بعد فوزه بلقب ذوفويس كيدز..شوفو الرسائل اللي وجهو ليه | نسولو الناس

بالفيديو..مغاربة يهنؤون الطفل حمزة الأبيض بعد فوزه بلقب ذوفويس كيدز..شوفو الرسائل اللي وجهو ليه

بالفيديو...شوف تيفي في قلب سبتة المحتلة ومظاهرة قوية ضد إسبانيا | خارج البلاطو

بالفيديو...شوف تيفي في قلب سبتة المحتلة ومظاهرة قوية ضد إسبانيا

حصري...الفنانة الشهيرة كريمة غيث تبكي بقوة في فيديو مؤثر | بــووز

حصري...الفنانة الشهيرة كريمة غيث تبكي بقوة في فيديو مؤثر

﻿

آخر المستجدات

فيديو فضيحة ..فتـاة مغربية وبوجه مكشوف تعرات لصاحبها وهو ينشر ليها الفيديو فالواتساب | حوادث و حقوق
منذ 45 ثانية

فيديو فضيحة ..فتـاة مغربية وبوجه مكشوف تعرات لصاحبها وهو ينشر ليها ''الفيديو'' فالواتساب

هام للمغاربة..حضيو راسكم من إعلانات في موقع كيبيع السيارات: شوفو شنو وقع مع سيدة بالجديدة | مجتمع

هام للمغاربة..حضيو راسكم من إعلانات في موقع كيبيع السيارات: شوفو شنو وقع مع سيدة بالجديدة

بالصورة..شوفو السيوفا اللي لقاو عند عصابة خطيرة بتطوان | حوادث و حقوق

بالصورة..شوفو السيوفا اللي لقاو عند عصابة خطيرة بتطوان

بالفيديو : المنتخب المغربي هو الأفضل في الشان بلغة الأرقام | بووز

بالفيديو : المنتخب المغربي هو الأفضل في الشان بلغة الأرقام

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.