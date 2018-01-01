هذا هو صاحب أول هدف مغربي في مرمى منتخب نيجيريا ﻿

عودة إلى تاريخ مباريات المنتخب المغربي لكرة القدم، أمام منتخب نيجيريا، فإن المرحوم محمد العماري اللاعب السابق للمنتخب المغربي يبقى صاحب أول هدف في تاريخ المواجهات، خلال اللقاء الذي أجري بمدينة

" شوف سبور"

عودة إلى تاريخ مباريات المنتخب المغربي لكرة القدم، أمام منتخب نيجيريا، فإن المرحوم محمد العماري اللاعب السابق للمنتخب المغربي يبقى صاحب أول هدف في تاريخ المواجهات، خلال اللقاء الذي أجري بمدينة الدار البيضاء برسم إياب الدور التمهيدي لتصفيات أولمبياد طوكيو 1964.

وسجل العماري في تلك المواجهة أول هدفين في المقابلة التي انتهت بتفوق المنتخب المغربي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، الذي عوض الهزيمة في لقاء الذهاب بلاغوس بثلاثة أهداف لصفر، والتي تعتبر أول مواجهة في تاريخ المنتخبين.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي المحلي سيواجه يومه الأحد متتخب نيجيريا برسم نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين على أرضية مركب محمد الخامس.