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عاجل..اعتقالات جديدة بخصوص جريمة سيدي بنور البشعة..وتفاصيل جد خطيرة تظهر لأول مرة

بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 12:41 عاجل..اعتقالات جديدة بخصوص جريمة سيدي بنور البشعة..وتفاصيل جد خطيرة تظهر لأول مرة | حوادث و حقوق
عاجل..اعتقالات جديدة بخصوص جريمة سيدي بنور البشعة..وتفاصيل جد خطيرة تظهر لأول مرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة سيدي بنور، تمكنت قبل قليل من يومه الأحد، من إيقاف ثلاثة أشخاص، يشتبه في تورطهم في جريمة قتل صاحب محل لغسل السيارات.

"شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة سيدي بنور، تمكنت قبل قليل من يومه الأحد، من إيقاف ثلاثة أشخاص، يشتبه في تورطهم في جريمة قتل صاحب محل لغسل السيارات.

وأوضح المصدر ذاته أن التحقيقات مكنت في البداية من إيقاف شخص واحد، يعمل في غسيل السيارات بشارع الأمير مولاي عبد الله بسيدي بنور، والذي اعترف خلال التحقيق معه باقتراف الجريمة ليلة أول أمس الجمعة رفقة شخصين آخرين داخل محل لغسل السيارات.

وأضاف ذات المصدر أن الموقوف الأول وخلال الاستماع له، حاول إيهام المحققين بأنه مجرد شاهد وقد كان أول من عثر على الضحية داخل السيارة جثة هامدة، مشيرا إلى أن ثلاثة ملتحين أقدموا على قتله بسبب وقوع خلاف بينهم، قبل أن يعترف بأنه تورط في قتل "محمد.ع" رفقة شخصين آخرين بسبب تصفية حسابات خاصة ببيع وشراء السيارات، حيث تم استدراجه وقتله داخل محل خاص بغسل السيارات.

وأبرز مصدر "شوف تيفي" أن المتورطين الثلاثة، اعترفوا كذلك خلال التحقيق معهم بقتل الضحية بواسطة "هراوة" ومفك براغي "طورنوفيس".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السيارات التحقيقات هراوة سيدي بنور

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