القنيطرة تحتضن لقاء تواصليا في التميز العملياتي في قطاع صناعة السيارات ﻿

استقبلت مدينة القنيطرة لقاء تواصليا في التميز العملياتي في قطاع صناعة السيارات بإشراف ''جمعية هاي كواليتي المغرب'' لتقاسم المعرفة و الخبرات في الميدان الصناعي.

"شـوف تيفي"

استقبلت مدينة القنيطرة لقاء تواصليا في التميز العملياتي في قطاع صناعة السيارات بإشراف "جمعية هاي كواليتي المغرب" لتقاسم المعرفة و الخبرات في الميدان الصناعي.

وعرف اللقاء حضور المتخصصين البارزين والخبراء في مجموعة من المجالات الصناعية والأساتذة الأكاديمين في المجال للمشاركة في هذا الحدت، الذي شمل كل ما يتعلق بالتدريب، الندوات، والاجتماعات.

وسجل اللقاء حضور طلاب الجامعات والمعاهد التكوينية، ومسيرين ومقاولين في المجال، من أجل تعزيز الحوار والتبادل بين مختلف المجالات، من أجل إنشاء مواقف مشتركة وإصدار توصيات بشأن المقاولات و الشركات، ونشر استراتيجية اتصال وطنية بين الأعضاء وضمان دور المراقبة والتنبيه والمساءلة..