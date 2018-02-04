 ''عـزيز أخنوش'' وأعضاء المكتب السياسي يلتقون بباريس بشباب مغاربة ممثلين لمبادرة طارق بن زياد بفرنسا ﻿
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''عـزيز أخنوش'' وأعضاء المكتب السياسي يلتقون بباريس بشباب مغاربة ممثلين لمبادرة طارق بن زياد بفرنسا

بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 11:59 عـزيز أخنوش وأعضاء المكتب السياسي يلتقون بباريس بشباب مغاربة ممثلين لمبادرة طارق بن زياد بفرنسا | بوليتيك
''عـزيز أخنوش'' وأعضاء المكتب السياسي يلتقون بباريس بشباب مغاربة ممثلين لمبادرة طارق بن زياد بفرنسا
عقد ''عزيز أخنوش'' وأعضاء من المكتب السياسي وقيادات من المنظمات الموازية لحزب التجمع الوطني للأحرار لقاء عشية السبت 3 فبراير بباريس مع شباب مغاربة ممثلين لمبادرة طارق بن زياد بفرنسا.

''شـوف تيفي''

عقد ''عزيز أخنوش'' وأعضاء من المكتب السياسي وقيادات من المنظمات الموازية لحزب التجمع الوطني للأحرار لقاء عشية السبت 3 فبراير بباريس مع شباب مغاربة ممثلين لمبادرة طارق بن زياد بفرنسا.

وحضر اللقاء كل من أعضاء المكتب السياسي: محمد بوسعيد، لمياء بوطالب، أنيس بيرو، حسن بنعمر، ومصطفى بايتاس بالإضافة للسيد عبد الصادق معطى الله رئيس منظمة المحامين التجمعيين.

اللقاء بين الوفد الذي يرأسه أخنوش تم مع نحو عشرين من الشباب المغاربة المستقرين بفرنسا، والذين أسسوا لمبادرة طارق بن زياد '' تيزي'' بفرنسا، والتي تعنى بتشجيع الشباب على المشاركة في العمل السياسي، نظرا لتواجد عدد مهم من الطلبة المغاربة بفرنسا.

وتم التطرق خلال هذا الإجتماع إلى أهمية جعل الشباب قوة اقتراحية وقوة تشاركية، بالإضافة لدور الشباب في صياغة النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس.

كما شددت المداخلات خلال اللقاء على ضرورة مشاركة الشباب في العمل السياسي، وعدم ترك الفراغ للخطاب الإنهزامي والتيئيسي، مشددة على أنه لا يمكن ترك المجال للشعبوية وغياب الفعل والعمل. بالإضافة إلى التأكيد على أهمية ولوج الكفاءات للعمل السياسي بشكل مكثف، حيث تمثل فئة الشباب أساس هذه الطاقات والكفاءات.

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