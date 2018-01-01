 بالفيديو.. بعـد استدعائه من طرف قاضي التحقيق.. ابن كيران يدخل على الخط في ملف مقتل ''آيت الجيد'' مهددا بعدم تسليم ''حامي الدين'' إلى العدالة ﻿
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بالفيديو.. بعـد استدعائه من طرف قاضي التحقيق.. ابن كيران يدخل على الخط في ملف مقتل ''آيت الجيد'' مهددا بعدم تسليم ''حامي الدين'' إلى العدالة

بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 11:26 بالفيديو.. بعـد استدعائه من طرف قاضي التحقيق.. ابن كيران يدخل على الخط في ملف مقتل آيت الجيد مهددا بعدم تسليم حامي الدين إلى العدالة | بوليتيك
بالفيديو.. بعـد استدعائه من طرف قاضي التحقيق.. ابن كيران يدخل على الخط في ملف مقتل ''آيت الجيد'' مهددا بعدم تسليم ''حامي الدين'' إلى العدالة
في سابقة من نوعها وجه عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، انتقادات غير مسبوقة إلى ما سماه بالجهات التي تقف وراء استهداف القيادي بحزب المصباح عبد العالي حامي الدين

''شــوف تيفي''

 في سابقة من نوعها وجه عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، انتقادات غير مسبوقة إلى ما سماه بالجهات التي تقف وراء استهداف القيادي بحزب المصباح عبد العالي حامي الدين، مؤكدا أن الحزب لن يُسلم حامي الدين إلى هاته الجهات، وذلك بالرغم من ظهور معطيات جديدة تورط ''حامي الدين'' القيادي بحزب العدالة والتنمية بشكل مباشر في عملية اغتيال وقتل الطالب القاعدي ''آيت الجيد '' وتجعله فاعلا أصليا وليس مشاركا في ''المشاجرة'' التي أدين على إثرها سنة 1993 بسنتين سجنا نافذا ، الشيء الذي دفع إلى التعجيل باستدعائه للمثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس لحضور جلسة تخلف عنها على خلفية ''القتل العمد''.

 وعــاد ''عبد الإله ابن كيران'' إلى لغة القصف وأقحم نفسه هذه المرة في ملف قضائي حيث كان يتحدث مساء أمس السبت في الجلسة العامة للمؤتمر الوطني السادس لشبيبة العدالة و التنمية، معبرا عن استيائه الشديد من إثارة ملف حسم فيه القضاء بشكل نهائي، منذ ما يزيد عن 20 سنة على حد قوله ، وزاد مستغربا أنه من المستحيل أن يعاد فتح هذا الملف الذي قال فيه القضاء كلمته بشكل نهائي، متوعدا بعدم تسليمه للقضاء قائلا : ''هونوا عليكم فلن نسلمهم أخانا''، يشدد ابن كيران وسط شعارات المؤتمرين.

 هـذا و قد أقحم بنكيران حزبه السياسي في قضية لا زال ينظر فيها القضاء رغم مرور أكثر من 24 سنة على قتل الطالب اليساري ''آيت الجيد'' قرب معمل للمشروبات الغازية بالمنطقة الصناعية سيدي إبراهيم ، على مقربة من موقع ظهر المهراز الجامعي، بعد صراعات مريرة بين طلبة يساريين وإسلاميين على اعتبار أن تهمة القتل لا تقادم فيها حسب ما سبق وأكده العديد من الخبراء القانونيين في القضية.

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