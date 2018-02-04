حصري..التفاصيل الكاملة والخاصة بجريمة قتل شخص بسيدي بنور ﻿

في تفاصيل جديدة بخصوص جريمة سيدي بنور البشعة، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الضحية الذي يبلغ من العمر 40 سنة، عثر عليه ليلة السبت الأحد، جثة هامدة مدرجا بدمائه داخل الصندوق الخلفي لسيارة من نوع

"شوف تيفي"

في تفاصيل جديدة بخصوص جريمة سيدي بنور البشعة، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الضحية الذي يبلغ من العمر 40 سنة، عثر عليه ليلة السبت الأحد، جثة هامدة مدرجا بدمائه داخل الصندوق الخلفي لسيارة من نوع "لوغان"، كانت متوقفة على مستوى زنقة طاطا القريبة من الإعدادية الثانوية فاطمة الزهراء.

وأوضح المصدر ذاته إلى أن فرقة الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي بنور، حلت إلى مكان الجريمة، ووجدت العشرات من المواطنين المحيطين بالسيارة، ليتم تطويق المكان وجمع الأدلة قبل نقل جثة الضحية بتعليمات من النيابة العامة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بسيدي بنور قصد التشريح، فيما تم قطر السيارة نحو المحجز البلدي ٠

وأكد ذات المصدر أن الضحية، كان مصابا على مستوى الرأس، مشيرا في كشفه عن تفاصيل بخصوصه بأنه يملك محلا لغسل السيارات ويمتهن بيع وشراء السيارات المستعملة بتقاطع شارع محمد الخامس، وقد اختفى عن الأنظار منذ ليلة أول أمس الجمعة.