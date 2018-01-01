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شاب تطواني دار القرقوبي وسط الخضرة..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 10:37 شاب تطواني دار القرقوبي وسط الخضرة..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
شاب تطواني دار القرقوبي وسط الخضرة..وها شنو وقع ليه
تمكنت عناصر الشرطة العاملة بالمحطة الطرقية بتطوان أمس السبت، من إيقاف شاب يبلغ من العمر 26 سنة،بناء على معلومات دقيقة، حيث تم اعتقاله خلال استعداده للسفر على متن حافلة قادمة من مدينة الفنيدق

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الشرطة العاملة بالمحطة الطرقية بتطوان أمس السبت، من إيقاف شاب يبلغ من العمر 26 سنة،بناء على معلومات دقيقة، حيث تم اعتقاله خلال استعداده للسفر على متن حافلة قادمة من مدينة الفنيدق ومتوجهة نحو مدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر أمني فقد أسفرت عملية تفتيش الشخص الموقوف عن حجز ما يقارب 1500 قرص مخدر من نوع (ريڤوتريل)، مخبأة بعناية وسط حقيبة مليئة بالخضر.

وأشار ذات المصدر أن المعني بالأمر تمت إحالته رفقة الأقراص المحجوز ة على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه.

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