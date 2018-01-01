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صــادم.. شــاب طعـن أمـــه البالغة من العمر 63 عاما

بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 10:04 صــادم.. شــاب طعـن أمـــه البالغة من العمر 63 عاما | دولي
صــادم.. شــاب طعـن أمـــه البالغة من العمر 63 عاما
أقدم شاب فلسطيني من قطاع غزة، الأحد، على طعن أمه البالغة من العمر 63 عاما، في رقبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متوسطة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية عدة.

"شــوف تيفي"

 أقدم شاب فلسطيني من قطاع غزة، الأحد، على طعن أمه البالغة من العمر 63 عاما، في رقبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متوسطة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية عدة.

وفي هــذا الصدد فقد وقعت الحادثة في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، إذ طعن الشاب البالغ من العمر 23 عاما أمه أكثر من مرة في رقبتها، واعتقلت الشرطة الشاب، الذي يعاني على ما يبدو من اضطرابات عقلية.

ونقلت سيارة إسعاف المرأة المغدورة إلى مستشفى في بلدة بيت لاهيا المجاورة لتلقي العلاج، وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من إقدام شاب يبلغ من العمر 27 عاما على حرق نفسه في مخيم جباليا للاجئين شمالي القطاع، حسب ما أوردته صحيفة "سكاي نيوز عربي".

وتمكنت مجموعة من المواطنين من السيطرة على الشاب قبل استفحال الحريق في جسمه، ونقل إلى إحدى مستشفيات القطاع لتلقي العلاج.

وأشارت مصادر فلسطينية محلية إلى أن الشاب أصيب بجروح متوسطة، موضحة أن الظروف الاقتصادية للشاب ربما تكون قد دفعته لإحراق نفسه.

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