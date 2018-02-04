فضيحة وبالصور..ملكة جمال طلعات ذكر ﻿

فجرت متسابقة وصلت إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال أقيمت في كازاخستان، فضيحة من العيار الثقيل ، بعد ما تبين بأنها ذكر لا أنثى منذ بداية مشاركتها واختيارها في المسابقة من بين 4000 فتاة.

"شوف تيفي"

فجرت متسابقة وصلت إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال أقيمت في كازاخستان، فضيحة من العيار الثقيل ، بعد ما تبين بأنها ذكر لا أنثى منذ بداية مشاركتها واختيارها في المسابقة من بين 4000 فتاة.

وحسب موقع قناة "روسيا اليوم" فإن إيلي دياغيليف البالغ من العمر 22 عاما المنحدر من مدينة ألما آتا في كازاخستان، تقدم للمسابقة المعلن عنها وأرسل صورة له حملت اسم أرينا ألييفا، وعند قبوله ووصوله إلى نهائيات المسابقة قرر الاعتراف بأنه ذكر وليس أنثى فتم استبعاده في الحال من قبل لجنة المسابقة واستبداله بمتسابقة أخرى.

وأكد المصدر ذاته أن الشاب تراجع عن المشاركة بعد وصوله إلى المراحل النهائية للمسابقة، قائلا: " إن الترويج الحالي للجمال الطبيعي والكاريزما في رأيه، صفات تفتقر إليها المرأة في العصر الحالي".