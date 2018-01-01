دونور سيمتلئ عن آخره في مباراة نهائي الشان ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر قريبة من اللجنة التنظيمية لكأس أمم إفريقيا للمحليين، أن الأخيرة طبعت أزيد من 45 ألف تذكرة لمباراة النهائي التي ستجمع يومه الأحد بين المنتخب المغربي والنيجيري.

" شوف سبور " : رشيد محمودي

علمت " شوف سبور" من مصادر قريبة من اللجنة التنظيمية لكأس أمم إفريقيا للمحليين، أن الأخيرة طبعت أزيد من 45 ألف تذكرة لمباراة النهائي التي ستجمع يومه الأحد بين المنتخب المغربي والنيجيري.

وأوضحت ذات المصادر، أن رهان اللجنة التنظيمية تحقيق رقم قياسي في مباراة النهائي على مستوى الجماهير التي ستتابع اللقاء، لمساندة أبناء سلامي لتحقيق أول لقب قاري للمحليين.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء سيجرى على أرضية مركب محمد الخامس بداية من الساعة السابعة مساء ومن المنتظر أن تعرف حضور ولي العهد مولاي الحسن.