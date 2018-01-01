راموس يعترف: ''ارتكبنا أخطاء دفاعية تسببت في تعثر الريال'' ﻿

اعترف سيرغيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بأن الفريق الملكي اقترف أخطاء دفاعية جعلته يتعثر أمام ليفانتي في الجولة الثانية والعشرين من الدوري.

'' شوف سبور''

اعترف سيرغيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بأن الفريق الملكي اقترف أخطاء دفاعية جعلته يتعثر أمام ليفانتي في الجولة الثانية والعشرين من الدوري.

وقال خلال ندوة صحفية بعد مقابلة فريقه مع ليفنتي إن الهدف الثاني أزعج جميع أفراد كتيبة الميرنغي مضيفا، ''لم يكن ليتبقى سوى 5 دقائق على نهاية اللقاء، كان من المفترض استغلال خبرتنا لإكمال الوقت المتبقي بدون استقبال أهداف أخرى''وفق ما أوردت سكاي نيوز.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين مقابل هدفين.

وتابع قائلا : '' يجب أن نظل متفائلين خاصة في الأوقات الصعبة التي ينبغي أن نتحد فيها لتقديم شيء جيد في دوري أبطال أوروبا''.

وبخصوص غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من النتيجة قال راموس: ''الجميع هنا غاضب، الكل يتحمل المسؤولية''.

وأضاف: ''لن نشير بأصابع الاتهام إلى أحد، الجميع لديه الحق في تقييم الموقف وأنا أول من سيواجه الانتقادات.. من المفترض أن نتحدث أقل مما نلعب، ونقدم المزيد على أرض الميدان''.