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هام للمغاربة..وجدو راسكم: رياح قوية وأمطار بهذه المناطق اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يومه الأحد، أن يكون الطقس باردا لاسيما بالمرتفعات وشرق البلاد والجنوب الشرقي وشمال ووسط البلاد والهضاب العليا.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يومه الأحد، أن يكون الطقس باردا لاسيما بالمرتفعات وشرق البلاد والجنوب الشرقي وشمال ووسط البلاد والهضاب العليا.

كما ستعرف منطقة طنجة أجواء غائمة في معظم الأوقات مع نزول قطرات مطرية عند الصباح الباكر.

وسيكون الجو غائما منذ الصباح ومصحوبا بأمطار أو زخات مطرية قد تكون رعدية ومعتدلة إلى محليا قوية بكل من سهول المحيط الأطلسي الواقعة شمال أكادير والريف والسايس والواجهة المتوسطية والسهول الداخلية ومرتفعات الأطلس ومناطقها المجاورة، إضافة إلى شمال المنطقة الشرقية.

وسيلاحظ خلال الزوال والليلة القادمة مرور سحب عابرة مرفوقة بأمطار أو زخات مطرية فوق السواحل الممتدة شمال طرفاية ومنطقة سوس، فضلا عن تساقط ثلوج مهمة فوق الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والمنطقة الشرقية والتي يفوق علوها 900 متر.

وعدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب بكل من الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الجنوب الغربي أوالغرب بالسهول الشمالية ومن الشمال ضعيفة إلى معتدلة بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب من الجنوب وأحيانا من الغرب بباقي المناطق.

كما ستعرف كل من السهول الشمالية وغرب الساحل المتوسطي والأطلس المتوسط والسايس هبات لرياح قوية شيئا ما محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 09 وناقص 03 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، ومابين ناقص 02 و 03 درجات بالسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والسهول الداخلية الشمالية، وما بين 02 و 08 درجات بالسواحل الشمالية والوسطى وسوس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 08 و14 درجة بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين 00 و 05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 05 و 10 درجات بالسايس والمنطقة الشرقية وداخل كل من مناطق الغرب ووالماس، وما بين 09 و14 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون مابين 14 و 21 درجة بوسط المملكة وسوس وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل. 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الطقس البحر مديرية الأرصاد الجوية

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