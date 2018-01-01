 بعـدما استدعته من طرف قاضي التحقيق.. بنكيران يدخل على الخط في ملف مقتل ''آيت الجيد'' متوعدا بعدم تسليم ''حامي الدين'' إلى العدالة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

جميع أهداف وملخص مباريات الدوريات الأوروبية اليوم | بووز

جميع أهداف وملخص مباريات الدوريات الأوروبية اليوم

شاهد.. اهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي 2-2 | بووز

شاهد.. اهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي 2-2

فيديو نادر للمغربي حمزة الأبيض..كيغني فعرس منين كان صغير | بووز

فيديو نادر للمغربي حمزة الأبيض..كيغني فعرس منين كان صغير

السلطات تتدخل لتأجيل حفل الفنان موس ماهر تفاديا للأسوء بسبب حضور جماهير غفيرة بقلعة السراغنة | بووز

السلطات تتدخل لتأجيل حفل الفنان موس ماهر تفاديا للأسوء بسبب حضور جماهير غفيرة بقلعة السراغنة

بالفيديو..قصة مثيرة لمغربية طردوها من الجزائر..حكروني | مجتمع

بالفيديو..قصة مثيرة لمغربية طردوها من الجزائر..حكروني

بعـدما استدعته من طرف قاضي التحقيق.. بنكيران يدخل على الخط في ملف مقتل آيت الجيد متوعدا بعدم تسليم حامي الدين إلى العدالة | بوليتيك

بعـدما استدعته من طرف قاضي التحقيق.. بنكيران يدخل على الخط في ملف مقتل ''آيت الجيد'' متوعدا بعدم

شــاعلة.. عبد الإله ابن كيران يعـود إلى الواجهة..ويضـع العثماني في ورطة كبيرة مع شركائه في الائتلاف الحكومي | بوليتيك

شــاعلة.. ''عبد الإله ابن كيران'' يعـود إلى الواجهة..ويضـع ''العثماني'' في ورطة كبيرة مع شركائه في

شاهد آخر حصة تدريبية للمنتخب النيجيري قبل مواجهة المنتخب الوطني المغربي بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء. | بووز

شاهد آخر حصة تدريبية للمنتخب النيجيري قبل مواجهة المنتخب الوطني المغربي بمركب محمد الخامس

زوجة تامر حسني تبارك لإبن بلدها المغربي حمزة بعدما شجعات المصرية أشرقت‎ | ثقافة و فنون

زوجة تامر حسني تبارك لإبن بلدها المغربي حمزة بعدما شجعات المصرية أشرقت‎

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

بعـدما استدعته من طرف قاضي التحقيق.. بنكيران يدخل على الخط في ملف مقتل ''آيت الجيد'' متوعدا بعدم تسليم ''حامي الدين'' إلى العدالة

بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 01:40 بعـدما استدعته من طرف قاضي التحقيق.. بنكيران يدخل على الخط في ملف مقتل آيت الجيد متوعدا بعدم تسليم حامي الدين إلى العدالة | بوليتيك
بعـدما استدعته من طرف قاضي التحقيق.. بنكيران يدخل على الخط في ملف مقتل ''آيت الجيد'' متوعدا بعدم تسليم ''حامي الدين'' إلى العدالة
في سابقة من نوعها وجه عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، انتقادات غير مسبوقة إلى ما سماه بالجهات التي تقف وراء استهداف القيادي بحزب المصباح عبد العلي حامي الدين، مؤكدا

''شــوف تيفي''

 في سابقة من نوعها وجه عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، انتقادات غير مسبوقة إلى ما سماه بالجهات التي تقف وراء استهداف القيادي بحزب المصباح عبد العلي حامي الدين، مؤكدا أن الحزب لن يُسلم حامي الدين إلى هاته الجهات، وذلك بالرغم من ظهور معطيات جديدة تورط ''حامي الدين'' القيادي بحزب العدالة والتنمية بشكل مباشر في عملية اغتيال وقتل الطالب القاعدي ''آيت الجيد '' وتجعله فاعلا أصليا وليس مشاركا في ''المشاجرة'' التي أدين على إثرها سنة 1993 بسنتين سجنا نافذا ، الشيء الذي دفع إلى التعجيل باستدعائه للمثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس لحضور جلسة تخلف عليها على خلفية ''القتل العمد''.

 وعــاد ''عبد الإله ابن كيران'' إلى لغة القصف وأقحم نفسه هذه المرة في ملف قضائي حيث كان يتحدث مساء اليوم السبت في الجلسة العامة للمؤتمر الوطني السادس لشبيبة العدالة و التنمية، معبرا عن استيائه الشديد من إثارة ملف حسم فيه القضاء بشكل نهائي، منذ ما يزيد عن 20 سنة على حد قوله ، وزاد مستغربا أنه من المستحيل أن يعاد فتح هذا الملف الذي قال فيه القضاء كلمته بشكل نهائي، متوعدا بعدم تسليمه للقضاء قائلا : ''هونوا عليكم فلن نسلمهم أخانا، يشدد ابن كيران...'' وسط شعارات المؤتمرين.

 هـذا و قد أقحم بنكيران حزبه السياسي في قضية لا زال ينظر فيها القضاء رغم مرور أكثر من 24 سنة على قتل الطالب اليساري ''أيت الجيد'' قرب معمل للمشروبات الغازية بالمنطقة الصناعية سيدي إبراهيم ، على مقربة من موقع ظهر المهراز الجامعي، بعد صراعات مريرة بين طلبة يساريين وإسلاميين على اعتبار أن تهمة القتل لا تقادم فيها حسب ما سبق وأكده العديد من الخبراء القانونيين في القضية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب بنكيران العدالة والتنمية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

شــاعلة.. عبد الإله ابن كيران يعـود إلى الواجهة..ويضـع العثماني في ورطة كبيرة مع شركائه في الائتلاف الحكومي | بوليتيك

شــاعلة.. ''عبد الإله ابن كيران'' يعـود إلى الواجهة..ويضـع ''العثماني'' في ورطة كبيرة مع شركائه في الائتلاف الحكومي

مثيــــر.. عبد الإله ابن كيران أمام شبيبة حزبه : سوف أعود حتى لو كنت في القبر.. | بوليتيك

مثيــــر.. عبد الإله ابن كيران أمام شبيبة حزبه : ''سوف أعود حتى لو كنت في القبر..''

العثماني : حزب العدالة والتنمية عاش لحظات صعبة.. وابن كيران لعب دورا كبيرا إلى أن أوصلنا إلى بر الأمان... | بوليتيك

العثماني : ''حزب العدالة والتنمية عاش لحظات صعبة.. وابن كيران لعب دورا كبيرا إلى أن أوصلنا إلى بر الأمان...''

شبيبة البيجيدي تعلــن الوقوف إلى جانب حامي الدين في ملف مقتل الطالب اليساري آيت الجيد وتعتبر القضية معركة نضالية | بوليتيك

شبيبة ''البيجيدي'' تعلــن الوقوف إلى جانب '' حامي الدين'' في ملف مقتل الطالب اليساري ''آيت الجيد'' وتعتبر القضية معركة نضالية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ساكنة مدينة وجدة تحتج على الزيادة في تسعيرة الطاكسيات..هاذ الحكومة كتعرف غير تزيد على المواطن | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

ساكنة مدينة وجدة تحتج على الزيادة في تسعيرة الطاكسيات..هاذ الحكومة كتعرف غير تزيد على المواطن

تصريح مؤثر لأخت الشاب اللي قتلوه فجلسة خمرية بوجدة..خويا مكانش سكران وهاكيفاش قتلوه | خارج البلاطو

تصريح مؤثر لأخت الشاب اللي قتلوه فجلسة خمرية بوجدة..خويا مكانش سكران وهاكيفاش قتلوه

من تطوان..شرا طوموبيل و لقا الوثائق مزورين | خارج البلاطو

من تطوان..شرا طوموبيل و لقا الوثائق مزورين

صـــادم من الدارالبيضاء..خوتها كيضربوها و بغاو يخرجوها من دارها | حالة خاصة

صـــادم من الدارالبيضاء..خوتها كيضربوها و بغاو يخرجوها من دارها

﻿

آخر المستجدات

جميع أهداف وملخص مباريات الدوريات الأوروبية اليوم | بووز
منذ 8 دقائق

جميع أهداف وملخص مباريات الدوريات الأوروبية اليوم

شاهد.. اهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي 2-2 | بووز

شاهد.. اهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي 2-2

فيديو نادر للمغربي حمزة الأبيض..كيغني فعرس منين كان صغير | بووز

فيديو نادر للمغربي حمزة الأبيض..كيغني فعرس منين كان صغير

السلطات تتدخل لتأجيل حفل الفنان موس ماهر تفاديا للأسوء بسبب حضور جماهير غفيرة بقلعة السراغنة | بووز

السلطات تتدخل لتأجيل حفل الفنان موس ماهر تفاديا للأسوء بسبب حضور جماهير غفيرة بقلعة السراغنة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.