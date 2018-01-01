شــاعلة.. ''عبد الإله ابن كيران'' يعـود إلى الواجهة..ويضـع ''العثماني'' في ورطة كبيرة مع شركائه في الائتلاف الحكومي ﻿

عــاد عبد الإله ابن كيران إلى لغة القصف من جديد ، بعدما صعد المنصة وكان يتحدث في الجلسة العامة للمؤتمر الوطني السادس لشبيبة العدالة والتنمية، المنعقد بمركب مولاي عبد الله بالرباط، مساء اليوم

''شـوف تيفي'' م.ق

عــاد عبد الإله ابن كيران إلى لغة القصف من جديد ، بعدما صعد المنصة وكان يتحدث في الجلسة العامة للمؤتمر الوطني السادس لشبيبة العدالة والتنمية، المنعقد بمركب مولاي عبد الله بالرباط، مساء اليوم بالرباط، حيث وجه مدفعيته صوب بعض الحلفاء لحزبه داخل الحكومة .

وفي هذا الصدد تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي'' فيسبوك '' مع كلمة ''عبد الإله بنكيران'' الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبر تطبيق البث المباشر الذي كان ينقل أشغال المؤتمر مساء اليوم واعتبر العديد من المتتبعين أن ''ابن كيران'' يعرف متى يرفع من نبرة لهجته تجاه غريم سياسي و اليوم ولو أنه افتقد للصفة التنظيمية قدم طرحا سياسيا ساخنا بشأن ''أخنوش'' رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ،وهذا الأمر قد يضع على المدى المتوسط حزب العدالة والتنمية على المحك.

وفي هذا السياق علق المحلل السياسي ''محمد بودن'' في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي مبرزا أن ''العثماني'' الأمين العام الحالي للحزب ورئيس الحكومة سيجد نفسه بعد هذه الكلمة في '' ورطة '' كبيرة مع بعض شركائه في الائتلاف الحكومي،طالما أن بنكيران أعلن بشكل شبه مباشر وقبل الآوان عن معركة '' كسر عظام '' بين العدالة والتنمية و التجمع الوطني للأحرار في الطريق نحو تشريعيات 2021، بمعنى أن المنافس الحقيقي للحزب الأكثري هذه المرة سيكون من الأغلبية وليس من المعارضة.