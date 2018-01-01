 شــاعلة.. ''عبد الإله ابن كيران'' يعـود إلى الواجهة..ويضـع ''العثماني'' في ورطة كبيرة مع شركائه في الائتلاف الحكومي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

جميع أهداف وملخص مباريات الدوريات الأوروبية اليوم | بووز

جميع أهداف وملخص مباريات الدوريات الأوروبية اليوم

شاهد.. اهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي 2-2 | بووز

شاهد.. اهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي 2-2

فيديو نادر للمغربي حمزة الأبيض..كيغني فعرس منين كان صغير | بووز

فيديو نادر للمغربي حمزة الأبيض..كيغني فعرس منين كان صغير

السلطات تتدخل لتأجيل حفل الفنان موس ماهر تفاديا للأسوء بسبب حضور جماهير غفيرة بقلعة السراغنة | بووز

السلطات تتدخل لتأجيل حفل الفنان موس ماهر تفاديا للأسوء بسبب حضور جماهير غفيرة بقلعة السراغنة

بالفيديو..قصة مثيرة لمغربية طردوها من الجزائر..حكروني | مجتمع

بالفيديو..قصة مثيرة لمغربية طردوها من الجزائر..حكروني

بعـدما استدعته من طرف قاضي التحقيق.. بنكيران يدخل على الخط في ملف مقتل آيت الجيد متوعدا بعدم تسليم حامي الدين إلى العدالة | بوليتيك

بعـدما استدعته من طرف قاضي التحقيق.. بنكيران يدخل على الخط في ملف مقتل ''آيت الجيد'' متوعدا بعدم

شــاعلة.. عبد الإله ابن كيران يعـود إلى الواجهة..ويضـع العثماني في ورطة كبيرة مع شركائه في الائتلاف الحكومي | بوليتيك

شــاعلة.. ''عبد الإله ابن كيران'' يعـود إلى الواجهة..ويضـع ''العثماني'' في ورطة كبيرة مع شركائه في

شاهد آخر حصة تدريبية للمنتخب النيجيري قبل مواجهة المنتخب الوطني المغربي بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء. | بووز

شاهد آخر حصة تدريبية للمنتخب النيجيري قبل مواجهة المنتخب الوطني المغربي بمركب محمد الخامس

زوجة تامر حسني تبارك لإبن بلدها المغربي حمزة بعدما شجعات المصرية أشرقت‎ | ثقافة و فنون

زوجة تامر حسني تبارك لإبن بلدها المغربي حمزة بعدما شجعات المصرية أشرقت‎

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

شــاعلة.. ''عبد الإله ابن كيران'' يعـود إلى الواجهة..ويضـع ''العثماني'' في ورطة كبيرة مع شركائه في الائتلاف الحكومي

بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 01:22 شــاعلة.. عبد الإله ابن كيران يعـود إلى الواجهة..ويضـع العثماني في ورطة كبيرة مع شركائه في الائتلاف الحكومي | بوليتيك
شــاعلة.. ''عبد الإله ابن كيران'' يعـود إلى الواجهة..ويضـع ''العثماني'' في ورطة كبيرة مع شركائه في الائتلاف الحكومي
عــاد عبد الإله ابن كيران إلى لغة القصف من جديد ، بعدما صعد المنصة وكان يتحدث في الجلسة العامة للمؤتمر الوطني السادس لشبيبة العدالة والتنمية، المنعقد بمركب مولاي عبد الله بالرباط، مساء اليوم

''شـوف تيفي'' م.ق

عــاد عبد الإله ابن كيران إلى لغة القصف من جديد ، بعدما صعد المنصة وكان يتحدث في الجلسة العامة للمؤتمر الوطني السادس لشبيبة العدالة والتنمية، المنعقد بمركب مولاي عبد الله بالرباط، مساء اليوم بالرباط، حيث وجه مدفعيته صوب بعض الحلفاء لحزبه داخل الحكومة .

وفي هذا الصدد تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي'' فيسبوك '' مع كلمة ''عبد الإله بنكيران'' الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبر تطبيق البث المباشر الذي كان ينقل أشغال المؤتمر مساء اليوم واعتبر العديد من المتتبعين أن ''ابن كيران'' يعرف متى يرفع من نبرة لهجته تجاه غريم سياسي و اليوم ولو أنه افتقد للصفة التنظيمية قدم طرحا سياسيا ساخنا بشأن ''أخنوش'' رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ،وهذا الأمر قد يضع على المدى المتوسط حزب العدالة والتنمية على المحك.

 وفي هذا السياق علق المحلل السياسي ''محمد بودن'' في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي مبرزا أن ''العثماني'' الأمين العام الحالي للحزب ورئيس الحكومة سيجد نفسه بعد هذه الكلمة في '' ورطة '' كبيرة مع بعض شركائه في الائتلاف الحكومي،طالما أن بنكيران أعلن بشكل شبه مباشر وقبل الآوان عن معركة '' كسر عظام '' بين العدالة والتنمية و التجمع الوطني للأحرار في الطريق نحو تشريعيات 2021، بمعنى أن المنافس الحقيقي للحزب الأكثري هذه المرة سيكون من الأغلبية وليس من المعارضة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب بنكيران العثماني المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعـدما استدعته من طرف قاضي التحقيق.. بنكيران يدخل على الخط في ملف مقتل آيت الجيد متوعدا بعدم تسليم حامي الدين إلى العدالة | بوليتيك

بعـدما استدعته من طرف قاضي التحقيق.. بنكيران يدخل على الخط في ملف مقتل ''آيت الجيد'' متوعدا بعدم تسليم ''حامي الدين'' إلى العدالة

مثيــــر.. عبد الإله ابن كيران أمام شبيبة حزبه : سوف أعود حتى لو كنت في القبر.. | بوليتيك

مثيــــر.. عبد الإله ابن كيران أمام شبيبة حزبه : ''سوف أعود حتى لو كنت في القبر..''

العثماني : حزب العدالة والتنمية عاش لحظات صعبة.. وابن كيران لعب دورا كبيرا إلى أن أوصلنا إلى بر الأمان... | بوليتيك

العثماني : ''حزب العدالة والتنمية عاش لحظات صعبة.. وابن كيران لعب دورا كبيرا إلى أن أوصلنا إلى بر الأمان...''

شبيبة البيجيدي تعلــن الوقوف إلى جانب حامي الدين في ملف مقتل الطالب اليساري آيت الجيد وتعتبر القضية معركة نضالية | بوليتيك

شبيبة ''البيجيدي'' تعلــن الوقوف إلى جانب '' حامي الدين'' في ملف مقتل الطالب اليساري ''آيت الجيد'' وتعتبر القضية معركة نضالية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ساكنة مدينة وجدة تحتج على الزيادة في تسعيرة الطاكسيات..هاذ الحكومة كتعرف غير تزيد على المواطن | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

ساكنة مدينة وجدة تحتج على الزيادة في تسعيرة الطاكسيات..هاذ الحكومة كتعرف غير تزيد على المواطن

تصريح مؤثر لأخت الشاب اللي قتلوه فجلسة خمرية بوجدة..خويا مكانش سكران وهاكيفاش قتلوه | خارج البلاطو

تصريح مؤثر لأخت الشاب اللي قتلوه فجلسة خمرية بوجدة..خويا مكانش سكران وهاكيفاش قتلوه

من تطوان..شرا طوموبيل و لقا الوثائق مزورين | خارج البلاطو

من تطوان..شرا طوموبيل و لقا الوثائق مزورين

صـــادم من الدارالبيضاء..خوتها كيضربوها و بغاو يخرجوها من دارها | حالة خاصة

صـــادم من الدارالبيضاء..خوتها كيضربوها و بغاو يخرجوها من دارها

﻿

آخر المستجدات

جميع أهداف وملخص مباريات الدوريات الأوروبية اليوم | بووز
منذ 10 دقائق

جميع أهداف وملخص مباريات الدوريات الأوروبية اليوم

شاهد.. اهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي 2-2 | بووز

شاهد.. اهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي 2-2

فيديو نادر للمغربي حمزة الأبيض..كيغني فعرس منين كان صغير | بووز

فيديو نادر للمغربي حمزة الأبيض..كيغني فعرس منين كان صغير

السلطات تتدخل لتأجيل حفل الفنان موس ماهر تفاديا للأسوء بسبب حضور جماهير غفيرة بقلعة السراغنة | بووز

السلطات تتدخل لتأجيل حفل الفنان موس ماهر تفاديا للأسوء بسبب حضور جماهير غفيرة بقلعة السراغنة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.