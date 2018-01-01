هيرفي رونار يرشح فوز إسبانيا بمونديال روسيا 2018 ﻿

رجح الناخب الوطني هيرفي رونار فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم روسيا 2018، نظرا لنزعته الهجومة ولاعبيه الذين لديهم أريحية على المستوى الفني.

شوف سبور

رجح الناخب الوطني هيرفي رونار فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم روسيا 2018، نظرا لنزعته الهجومة ولاعبيه الذين لديهم أريحية على المستوى الفني.

ومن جهة اخرى قال رونار في حوارٍ أجراه مع موقع ''labeautedufootball''، هذا الأسبوع ، أن خروج المنتخب المغربي من الدور الأول لنهائيات مونديال روسيا سيُعد بمثابة خيبة أمل، مُنبِّهاً في الوقت نفسه إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، لكن على العموم يجب إظهار وجه مُشرق عن المنتخب المغربي.

تجدر الإشارة، إلى أن المغرب سيلاقي كلا من منتخب إيران، البرتغال واسبانيا ضمن الجولة الأولى من نهائيات المونديال.