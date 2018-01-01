زوجة تامر حسني تبارك لإبن بلدها المغربي حمزة بعدما شجعات المصرية أشرقت‎ ﻿

بعد تتويجه بلقب ذو فويس كيدز في موسمه الثاني مساء يومه السبت، باركت المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني، لحمزة لبيض وذلك بعد أن شجعت المصرية أشرقت أحمد في وقت سابق.

شوف تيفي

بعد تتويجه بلقب ذو فويس كيدز في موسمه الثاني مساء يومه السبت، باركت المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني، لحمزة لبيض وذلك بعد أن شجعت المصرية أشرقت أحمد في وقت سابق.

وقالت بوسيل في تدوينتها «ألف مبروك حمززززة لبيض أبدعت ومبروك لكل الأصوات الرائعة اللي وصلت للفينال » .

وكانت ''بوسيل'' قد نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع ''إنستغرام'' طلبا لمتابعيها من أجل التصويت لفريق زوجها تامر حسني في البرنامج، الأمر الذي جر عليها سلسلة انتقادات لاذعة لتخليها عن تشجيع ابن بلدها حمزة لبيض بلغت حد التشكيك في وطنيتها.

وبعد الهجوم الذي شنه مجموعة من النشطاء على المغنية المغربية المعتزلة، قامت بحذف منشورها.