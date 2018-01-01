سعد لمجرد دنيا باطما وفنانون آخرون يهنؤون حمزة لبيض على لقب ذو فويس‎ ﻿

هنأ مجموعة من الفنانين المغاربة، الشاب حمزة لبيض بعد فوزه بلقب ذوفويس كيدز في موسمه الثاني، وذلك مساء يومه السبت.

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هنأ مجموعة من الفنانين المغاربة، الشاب حمزة لبيض بعد فوزه بلقب ذوفويس كيدز في موسمه الثاني، وذلك مساء يومه السبت.

وعبرت كل من الفنانتين دنيا باطما وهدى سعد وأخرين عن سعداتهن وفخرهن بفوز ابن بلدهن بهذا اللقب قائلات « ألف مبرررررررررررررروك ولد بلادي زوين الحبيب تستاهل اللقب صوتك يهز الجبااااال وووويتك شحال فرحانه، ألف مبروك لابن المغرب رفعت راسنا يا حمزة، تبارك الله عليك الفوز إن شاء الله يا مطربنا حمزة ».

ومن جهته، لم يتردد سعد المجرد من تقديم التهاني لحمزة لبيض قائلا « مبروك حمزة شرفت بلدك يا بطل ،الله يحفظك لوالديك و لمحبيك »

مراد بوريقي الفائز بالنسخة الأولى من برنامج ذو فويس وجه رسالة للفائز جاءت فيها « ألف مبروك لحمزة و للمغرب بالفوز بلقب ذو فويس كيدز الحمد لله على الفوز ».

تجدر الإشارة، إلى أن حمز لبيض، وبفضل فوزه بلقب ''ذو فويس كيدز'' سيحرز منحة دراسة قيمتها 200 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى تسجيل فيديو كليب بـ ديزني لاند باريس، وسفر إلى لندن.